El precio del oro sigue repuntando y se acerca a su séptima semana de ganancias

El oro se encamina a un séptimo avance semanal, ya que el cierre del gobierno de EE. UU. agregó otra capa de incertidumbre para los inversores que buscan señales sobre el camino de flexibilización monetaria de la Reserva Federal.

El oro se mantuvo cerca de los 3.860 dólares la onza, tras cerrar el jueves ligeramente a la baja, ya que los operadores obtuvieron ganancias tras un repunte de cinco días que elevó los precios a un récord al inicio de la sesión. El vertiginoso ritmo del avance ha dejado al oro vulnerable a retrocesos, y los indicadores técnicos muestran que ha estado cotizando en territorio de sobrecompra durante el último mes.

Dado que el cierre de EE. UU. retrasará el informe de nóminas del gobierno del viernes, los inversores recurren a datos privados para obtener pistas cruciales sobre un panorama económico ya de por sí incierto. Las cifras de la firma de colocación laboral Challenger, Gray & Christmas publicadas el jueves mostraron que los empleadores estadounidenses redujeron sus planes de contratación en septiembre y anunciaron menos recortes de empleo.

El apagón también dificultará que los banqueros centrales interpreten la dirección de la economía, declaró esta semana el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee . Los mercados monetarios aún descuentan casi por completo un recorte de un cuarto de punto porcentual a finales de mes, y se espera ampliamente otro en diciembre. La reducción de los costos de endeudamiento suele beneficiar a los metales preciosos sin rendimiento.

El oro ha subido alrededor de un 47% este año en un repunte que ha visto máximos históricos sucesivos, y ahora los precios se encaminan a la mayor ganancia anual desde 1979. El metal precioso ha sido respaldado por las compras de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, ya que la Fed reanudó los recortes de las tasas de interés.

