El precio del oro sube mientras se esperan pistas sobre las tasas de interés

El oro subió ligeramente a medida que los operadores sopesan las perspectivas de la política monetaria estadounidense antes de un discurso clave del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a finales de esta semana.

El oro cotizó por encima de los 3.320 dólares la onza, mientras los mercados esperan las claves del discurso anual de Powell en Jackson Hole, Wyoming, el viernes. Los swaps incorporan una alta probabilidad de que la Fed reduzca los costes de financiación en un cuarto de punto el próximo mes. La bajada de los tipos de interés beneficia al oro, ya que no paga intereses.

Aun así, la senda de flexibilización monetaria de la Fed se ha visto complicada por una inflación superior a la esperada la semana pasada, que provocó que algunos operadores moderaran sus expectativas de recorte de tipos. Ante la creciente presión del presidente Donald Trump para que implemente fuertes reducciones, Powell ha expresado su preocupación por los aranceles a las importaciones, que se encuentran en sus niveles más altos en un siglo.

Los mercados también están atentos a los esfuerzos de Estados Unidos y Europa para lograr una reunión histórica entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskiy. Cualquier indicio de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania podría reducir la demanda del metal precioso como refugio, pero un acuerdo de paz aún es difícil de alcanzar.

El oro ha subido más de un 25% este año, ya que el temor a una guerra comercial y las tensiones geopolíticas aumentaron su atractivo como activo seguro, mientras que las compras de los bancos centrales y las entradas de capital a los fondos cotizados en bolsa (ETF) también le brindaron apoyo. Si bien se ha negociado en un rango relativamente estrecho desde que alcanzó un récord de aproximadamente $3,500 en abril, bancos como UBS Group AG y Citigroup Inc. esperan nuevas ganancias.

El oro al contado subió un 0,3% , hasta los 3.327,25 dólares la onza, a las 11:37 h en Londres. El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable. La plata y el paladio cayeron, mientras que el platino subió.

