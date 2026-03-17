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El precio del petróleo sigue creciendo ante la negativa de reabrir el estrecho de Ormuz

Varios países descartaron el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Agencia AFP
17 de marzo de 2026 - 11:26 a. m.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.
Foto: Cortesía Ecopetrol
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Los precios del petróleo subieron el martes más de 5%, luego de que varios países descartaron el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.

Alrededor de las 06H15 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 5,16% a USD 98,32 , tras caer 5,3% la víspera.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,67% a USD 104,88 el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.

Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.

En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda de Trump de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.

En el mercado accionario, las bolsas de Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila operaban en alza.

Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.

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Por Agencia AFP

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