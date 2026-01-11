Logo El Espectador
El problema energético que heredará el próximo gobierno

El sistema tiene todos los factores alineados para una crisis. El próximo presidente tendrá que actuar con determinación en cuatro frentes: inclusión energética, entrada oportuna de proyectos, el tema fiscal y la transición energética.

Tomás González*
12 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Colombia debe invertir de forma sostenida en generación, redes y respaldo.
Foto: Getty Images

El próximo presidente de Colombia recibirá un sector energético en alerta roja. No se trata de una alarma ideológica ni de un debate académico, sino del resultado de tensiones acumuladas que no se corrigieron oportunamente y que hoy se materializan en problemas de abastecimiento, riesgo de apagón financiero, pérdida del rumbo en materia de transición e insuficiente avance en la reducción de la pobreza energética. Después de tres décadas de relativa estabilidad, el sistema energético tiene otra vez hoy todos los factores alineados para una...

Tomás González*

