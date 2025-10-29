El Puerto de Buenaventura entró en el ranking de los 30 mejores del mundo

Puerto de Buenaventura, uno de los más importantes de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura celebra que el icónico puerto se incluyó en el listado de los 30 mejores del mundo, según el índice CPPI.

Este indicador, elaborado por el Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados de S&P Global, compara el desempeño de los puertos de contenedores alrededor del mundo, lo cual sirve como un punto de referencia para esta industria y para los gobierno nacionales, autoridades portuarias, organismos de desarrollo y empresas de comercio, logística y servicios inmersas en la cadena de suministro.

En el más reciente reporte, el Puerto de Buenaventura se ubicó en el puesto número 28 (de 403), lo que se traduce en un ascenso de 20 posiciones frente a la medición pasada. Las acciones que mide este índice son considerables pues, por ejemplo, se analizaron 175.000 escalas de buques y 247 millones de movimientos de contenedores.

Para la sociedad portuaria, esto muestra los avances que ha tenido el puerto en la eficiencia operativa y en el tiempo que transcurre desde que un buque arriba hasta que zarpa, en lo que se incluyen las operaciones de carga y descarga.

En América Latina, Posorja (Ecuador) lidera la clasificación, seguido por Buenaventura y Callao (Perú).

“Desde la terminal, trabajamos día a día por dejar en alto el nombre de la ciudad y de Colombia. Movemos más del 50% de las toneladas que transitan por el puerto y por eso trabajamos no solo en el desarrollo de alianzas estratégicas como la de Cosco Shipping y el Metro Línea 1 SAS, sino que además estamos en constante capacitación y actualización, en favor de la competitividad del comercio exterior.” afirmó Liborio Cuéllar, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

La sociedad también resaltó que, a pesar de los retos y transformaciones que enfrenta el sector, el Puerto de Buenaventura hoy cuenta con la la capacidad técnica y logística necesaria para atender la demanda de forma eficiente, lo que les ha permitido reportar resultados destacables y contribuir significativamente para que el Puerto de Buenaventura siga creciendo y destacándose a nivel mundial.

