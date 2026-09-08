El reto de que los jóvenes quieran quedarse en el campo: así funcionará Jóvenes Milagro

El programa contará con el apoyo de gremios y financiación del Banco Agrario Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), una de las problemáticas más apremiantes de la juventud rural es su paulatina desterritorialización. El concepto no alude únicamente a la migración del campo hacia las ciudades, sino también a la pérdida progresiva del vínculo con el territorio, así como de la identidad, los saberes y las prácticas culturales asociadas a la vida campesina y étnica.

Este martes, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, habló ante el Congreso de la República sobre el programa Jóvenes Milagro que, precisamente, busca generar las condiciones para que esta población quiera quedarse en el campo a continuar con los proyectos productivos de sus familias.

“Muchos jóvenes han crecido pensando que el futuro está en otra parte, pero eso está a punto de cambiar, nace Jóvenes Milagro, un programa que forma a la nueva generación del campo colombiano”, señala el ministerio.

La iniciativa busca crear 1.000 escuelas rurales en las zonas campesinas de Colombia. Estos espacios serán dotados con energía solar y conectividad satelital para garantizar su funcionamiento a pesar de las complicaciones geográficas que pudieran presentarse.

A los estudiantes se les dará clases en vivo con profesores especializados, así como una enseñanza que se adaptará a la vocación productiva que presente cada territorio.

Con esto se busca que los negocios campesinos familiares puedan convertirse en negocios rentables y competitivos, para que los jóvenes concluyan que vale la pena quedarse en su tierra y continuar con el legado de sus padres.

Dangond subrayó que este proyecto está listo para comenzar. Se proyecta que 70.000 reciban formación, llegando a generar un impacto superior a las 350.000 personas.

“Ya tengo todos los gremios de la producción agropecuaria casados con este programa. Todas las entidades adscritas y vinculadas, eso es un curso práctico y les vamos a ayudar dependiendo de los pisos térmicos en cada municipio el gremio va a ir a ayudar a estructurar el proyecto y el banco agrario lo financia al 100 % y con garantía del 100 %”, concluyó.

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