Adaptarse a los avances de la IA, el reto que hereda John Ternus, CEO de Apple

Imagen de referencia. EFE/EPA/JILL CONNELLY ARCHIVO Foto: EFE - JILL CONNELLY

La inteligencia artificial cambia cada semana, su sistema operativo necesita de actualizaciones constantes y las empresas que implementan IA deben tratar de seguirle el ritmo. Este es uno de los retos que tendrá que asumir John Ternus, el nuevo CEO de Apple.

Esta empresa tuvo apenas dos directores ejecutivos antes de Ternus: Steve Jobs y Tim Cook. El último deja su cargo después de 15 años de trabajo y delega el puesto a uno de los principales ingenieros de hardware de Apple. De hecho el próximo miércoles 9 de septiembre, el CEO...