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Adaptarse a los avances de la IA, el reto que hereda John Ternus, CEO de Apple

John Ternus asume la dirección ejecutiva de Apple, una compañía que apenas ha tenido dos CEO antes que él: Steve Jobs y Tim Cook. En los años que vienen, Ternus tendrá que afrontar los cambios constantes de la inteligencia artificial y sus altos costos.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
04 de septiembre de 2026 - 06:04 p. m.
Imagen de referencia. EFE/EPA/JILL CONNELLY ARCHIVO
Imagen de referencia. EFE/EPA/JILL CONNELLY ARCHIVO
Foto: EFE - JILL CONNELLY

La inteligencia artificial cambia cada semana, su sistema operativo necesita de actualizaciones constantes y las empresas que implementan IA deben tratar de seguirle el ritmo. Este es uno de los retos que tendrá que asumir John Ternus, el nuevo CEO de Apple.

Esta empresa tuvo apenas dos directores ejecutivos antes de Ternus: Steve Jobs y Tim Cook. El último deja su cargo después de 15 años de trabajo y delega el puesto a uno de los principales ingenieros de hardware de Apple. De hecho el próximo miércoles 9 de septiembre, el CEO...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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