El rey de Gran Bretaña revela por primera vez en la era moderna el importe de sus impuestos

(De izquierda a derecha) La reina Camila de Gran Bretaña, el rey Carlos III, Guillermo, príncipe de Gales, la princesa Carlota, Catalina, princesa de Gales, el príncipe Jorge y el príncipe Luis. Foto: EFE - ANDY RAIN

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El rey Carlos y el príncipe Guillermo han revelado por primera vez sus obligaciones fiscales personales desde que ocupan sus actuales cargos, en un intento por aumentar la transparencia de las finanzas de la monarquía británica.

El jefe de Estado del país pagó voluntariamente GBP 12,9 millones (USD 17 millones) y su hijo abonó GBP 7,76 millones en concepto de impuestos sobre la renta personal y las ganancias de capital correspondientes al ejercicio fiscal 2024-2025, según los comunicados publicados el jueves por el Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington.

El Palacio de Buckingham no reveló el tipo impositivo que paga el rey. Sin embargo, las cuentas más recientes del Ducado de Lancaster —una de las principales fuentes de ingresos personales del rey— muestran que el soberano recibió 26,5 millones de libras en dividendos en 2024-25. Un informe sobre el príncipe indicaba que “paga el tipo máximo del impuesto sobre la renta y las ganancias de capital por todos sus ingresos personales”.

La factura fiscal del rey Carlos aumentó con respecto a los GBP 11,7 millones de 2023-24, mientras que la del príncipe Guillermo disminuyó con respecto a los GBP 8,34 millones de ese mismo año.

“Aunque las finanzas de la Casa Real pueden parecer a veces complejas, el sistema subyacente es claro en principio, está regulado por ley y se ha perfeccionado con el tiempo para garantizar que el monarca pueda desempeñar su cargo con independencia, responsabilidad y en beneficio de los intereses a largo plazo de la nación”, afirmó James Chalmers, administrador de la tesorería privada.

Los activos del rey abarcan desde castillos hasta cauces fluviales, lo que le sitúa entre las personas más ricas del mundo. Sin embargo, la fortuna del monarca también es intrincada, sujeta a antiguos acuerdos totalmente diferentes a los que se aplican a la mayoría de las demás familias acaudaladas.

Para el desempeño de sus funciones oficiales, la familia real se financia a través de la Subvención Soberana, una suma global anual derivada de un acuerdo de 1760 entre el monarca y el Gobierno del Reino Unido. Por lo general, equivale a una cuarta parte de los beneficios del Crown Estate, entre cuyos activos se encuentra Regent Street, un popular destino comercial que alberga tiendas de moda de lujo, así como la juguetería Hamleys.

Esa subvención, que está exenta de impuestos, se reducirá a GBP 99,9 millones el año que viene, frente a los GBP 137,9 millones de este año, según un comunicado del Ministerio de Hacienda. La reducción se producirá tras la finalización de una renovación del Palacio de Buckingham que ha durado una década y también refleja las perspectivas de ingresos del Crown Estate.

Los beneficios del Ducado de Lancaster, que posee más de 40.000 acres de terreno repartidos por Inglaterra y Gales, también proporcionan ingresos al soberano del Reino Unido y ayudan a financiar las actividades de otros miembros de la realeza británica. El Ducado ha sido el patrimonio personal del monarca reinante desde 1399.

Por su parte, el Ducado de Cornualles —unas 130.000 acres de terreno situados principalmente en el suroeste de Inglaterra— proporciona un sistema de financiación similar para el príncipe de Gales y su familia.

Cambio de residencia

La declaración de este año sobre las finanzas de la Casa Real también incluyó novedades sobre el palacio más famoso de Gran Bretaña tras su programa de restauración.

“El rey y la reina no convertirán el Palacio de Buckingham en su residencia personal”, anunciaba la declaración. “De acuerdo con el deseo de Sus Majestades de que el palacio siga siendo el centro ceremonial de la vida real, el lugar de trabajo principal de la Casa Real y un bien del patrimonio nacional con mayores oportunidades de acceso para el público”.

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