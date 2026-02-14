El romance digital: lo que gastan los colombianos en compras online para San Valentín

para San Valentín, el ticket promedio de compra por persona es de COP 132.466. Foto: rawpixel

El fin de semana de San Valentín mueve millones de pesos. Estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) apuntan a que este año las ventas rondarán los COP 449.000 millones, lo que implica un crecimiento del 20 % frente a la misma fecha de 2025.

Tiendanube, plataforma de comercio electrónico, señala que el top cinco de las categorías más vendidas para esta temporada son juguetes; moda y accesorios; salud y belleza; hogar y decoración; comidas y bebidas.

“Esto evidencia una diversidad de preferencias entre los consumidores que buscan regalos significativos y experiencias que conecten con los gustos y estilos de vida de sus seres queridos”, señala.

Los productos más vendidos son:

Perfumes

Juegos de cartas

Combos aromáticos

Pósters decorativos

Ramos de flores de crochet

Los datos de la CCCE también apuntan que el comercio electrónico es clave para esta celebración, la cual impulsa el balance general que tienen las ventas en línea.

Durante el tercer trimestre del año pasado,estas alcanzaron los COP 37 billones, lo que implicó un crecimiento interanual del 8,3 %, demostrando que los hábitos de consumo digitales siguen consolidándose entre los colombianos.

Un estudio adelantado por Tiendanube encontró que, para San Valentín, el ticket promedio de compra por persona es de COP 132.466. Según la firma, esto demuestra un gasto planeado y moderado por parte de los consumidores en esta celebración, consolidando esta fecha como una de las más importantes para el comercio electrónico en el país.

Por regiones, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Tolima lideran las ventas en línea durante la temporada de San Valentín.

“San Valentín se ha convertido en una fecha clave para el comercio digital en Colombia. Cada vez más personas aprovechan la facilidad de las compras en línea para sorprender a sus seres queridos, y esto se refleja en el crecimiento de las ventas en varias regiones del país”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Tan solo en los primeros días de febrero, el comercio electrónico mostró un comportamiento positivo de cara a los diez días previos, con un incremento del 4 % en la facturación y un 5 % en las órdenes de compra.

Respecto a los medios de pago, las preferencias de los consumidores se distribuyeron de la siguiente manera:

Transferencias: 33 %

Efectivo y métodos de pago personalizados: 18 %, cada uno

Tarjeta de crédito: 15%

Billetera virtual: 13%

Débito: 3%

