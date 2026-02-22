Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El salario mínimo también se siente en los conjuntos: impactos en la vigilancia privada

El aumento del salario mínimo llevó la discusión sobre el costo de la vigilancia a las asambleas de edificios y conjuntos residenciales. Con tres ajustes este año en las tarifas mínimas del servicio, las copropiedades analizan alternativas: ¿reducir el número de vigilantes y sus turnos?, ¿automatizar con cámaras y monitoreo remoto?, ¿o acudir a esquemas más informales de conserjería? Estas son las tensiones en un sector que emplea a 370.000 trabajadores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
22 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Seguridad privada en el barrio Santa Ana, en Bogotá.
Seguridad privada en el barrio Santa Ana, en Bogotá.
Foto: Cristian Garavito

En algún momento del primer semestre de 2026, los edificios y conjuntos residenciales en Colombia celebrarán sus asambleas ordinarias. Sobre la mesa estarán los presupuestos del año y, más allá de la cuota de administración, los morosos y los costos de mantener las zonas comunes, habrá un tema que no pasará desapercibido: la vigilancia privada.

Esta es una conversación de talla mayor porque, primero, cerca de la mitad de las viviendas urbanas del país están bajo el régimen de propiedad horizontal, según cálculos de Fedelonjas. Es decir,...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Salario mínimo

Salario mínimo en Colombia

Vivienda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.