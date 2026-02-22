El salario mínimo también se siente en los conjuntos: impactos en la vigilancia privada

Seguridad privada en el barrio Santa Ana, en Bogotá. Foto: Cristian Garavito

En algún momento del primer semestre de 2026, los edificios y conjuntos residenciales en Colombia celebrarán sus asambleas ordinarias. Sobre la mesa estarán los presupuestos del año y, más allá de la cuota de administración, los morosos y los costos de mantener las zonas comunes, habrá un tema que no pasará desapercibido: la vigilancia privada.

Esta es una conversación de talla mayor porque, primero, cerca de la mitad de las viviendas urbanas del país están bajo el régimen de propiedad horizontal, según cálculos de Fedelonjas. Es decir,...