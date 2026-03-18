El sector servicios empujó la economía colombiana en enero de 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), el indicador con el que el DANE mide mes a mes cómo se mueve la actividad económica del país, mostró que Colombia arrancó 2026 con crecimiento.

En enero, el resultado estuvo empujado principalmente por los servicios, mientras sectores como las actividades primarias y secundarias registraron caídas.

El primer examen de la economía

En enero de 2026, el ISE creció 1,55 % frente a enero de 2025 en su serie original.

Si se mira la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el aumento fue de 1,45 %. Sin embargo, frente a diciembre de 2025, esa misma medición mostró una leve caída mensual de 0,07 %.

El mayor impulso vino de las actividades terciarias, es decir, del amplio rubro que engloba a los servicios. Ese grupo creció 2,73 % en su serie original y 2,83 % en la ajustada. Allí aparecen ramas como comercio, transporte, alojamiento, comidas, actividades inmobiliarias, financieras, profesionales, educación, salud y administración pública.

Distinto fue el comportamiento de las actividades primarias y secundarias. Las primarias (que agrupan agro y minas) cayeron 2,39 % anual en la serie original, mientras las secundarias (donde están la industria manufacturera y la construcción) retrocedieron 0,97 %.

Las cifras por actividades

El peso del resultado estuvo, sobre todo, en algunas ramas del sector servicios. Entre las que más empujaron el dato estuvieron la administración pública, la educación, la salud, las actividades artísticas y otros servicios, que crecieron 4,49 % y aportaron 1,10 puntos porcentuales al resultado anual.

También se destacaron comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento de 2,59 % y una contribución de 0,54 puntos.

No todas las actividades terciarias, sin embargo, jugaron a favor. Las actividades financieras y de seguros restaron 0,07 puntos porcentuales al resultado anual, mientras que las ramas primarias y secundarias también le quitaron fuerza al indicador general.

¿Pérdida de dinamismo?

Tras conocerse el dato del ISE de enero, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que la economía colombiana está perdiendo fuerza.

Según señaló, el crecimiento de 1,55 % anual y la caída mensual de 0,07 % reflejan un menor dinamismo tanto en la base productiva como en los servicios.

“Colombia se enfría y la economía se resiente. El ISE de enero fue de apenas 1,55 %, por debajo del año pasado, y la variación mensual cayó a -0,07 %. Cuando cae la base productiva y se desaceleran los servicios, no hablamos de una pausa: hablamos de un país que pierde dinamismo en un momento especialmente complejo. El país necesita señales claras para invertir, producir y recuperar confianza”, afirmó Lacouture.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.