“El tiempo se está agotando”: Acolgen pide acciones rápidas para enfrentar El Niño

Lo que se observa es que el consumo de energía en el país está creciendo más rápido que la construcción de nuevas plantas y redes eléctricas. Foto: Pixabay

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Entidades como el IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial han confirmado las altas probabilidades de que se presente un fenómeno de El Niño intenso. Para Colombia, se proyecta que este se intensifique rápidamente durante los meses de julio a septiembre del presente año.

Este fenómeno se caracteriza por una disminución en la frecuencia e intensidad de las lluvias, lo que se traduce en impactos en la agricultura, olas de calor y disminuciones en el porcentaje de llenado de los embalses.

Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) ha reiterado su mensaje de que se necesitan acciones prontas que mitiguen los coletazos que implica la temporada de sequía en el sistema de generación eléctrica que, hay que recordar, depende en su mayoría de las hidroeléctricas.

Recientemente, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, resaltó que el Boletín 349 de XM advierte que Colombia llegará al próximo fenómeno de El Niño con menos capacidad de respuesta que la registrada en años anteriores. Para la directiva, esto se traduce en que si no se toman medidas desde ahora, se aumentan los riesgos para no atender de manera plena la demanda de consumo de energía.

“Colombia ha perdido su confiabilidad, y el ‘colchón’ con el que normalmente operaba el sistema hoy ya no existe. Si se presenta un verano fuerte, tal y como se proyecta, tendremos muy poco margen de maniobra para enfrentarlo. XM advierte que hay más del 95 % de probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño y un 63 % de probabilidad de que sea muy fuerte. Y ese escenario llega justo cuando el país está consumiendo más energía que nunca y se están presentando menos lluvias de las esperadas”, detalla.

Según la directiva, no hay que pasar por alto que, entre abril y junio, XM tuvo que impartir 165 instrucciones para desconectar carga debido a limitaciones de la red eléctrica, principalmente por un aumento del consumo. Si bien estas no implican apagones nacionales, sí dieron una señal de que la infraestructura está llegando a sus límites en algunos momentos y lugares.

Lo que se observa es que el consumo de energía en el país está creciendo más rápido que la construcción de nuevas plantas y redes eléctricas. Un dato que resalta es que de la energía que se espera que ingrese al sistema este año, solo ha entrado alrededor del 7 %. A esto se suma que cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos. A modo de símil, es como si cada año hubiera más y más carros, al tiempo en que las carreteras simplemente no dan abasto.

Cuando las hidroeléctricas no son suficientes, se echa mano de las plantas térmicas que, las cuales serán fundamentales para la temporada que está por llegar.

“El propio XM concluye que, durante el verano, Colombia necesitará que operen prácticamente a toda su capacidad durante varios meses para compensar la menor generación de las hidroeléctricas”, añade la directiva.

El problema con estas es que necesitan gas, carbón y otros combustibles para funcionar, lo que implica de recursos para comprar esos combustibles.

“Todavía estamos a tiempo de actuar. La prioridad debe ser garantizar que las plantas térmicas puedan operar cuando el país las necesite, pagar las deudas que hoy afectan al sector —incluidas las derivadas de Air-e intervenida y garantizar el pago de subsidios a tiempo—, asegurar el abastecimiento de combustibles y conservar suficiente agua en los embalses para enfrentar los meses más difíciles”, añade.

Parte de las acciones que propone Acolgen incluye el destrabar proyectos de generación y transmisión que siguen presentando retos en su desarrollo, eliminar los obstáculos que frenan su construcción, fortalecer los programas de ahorro de energía e incentivar que los grandes consumidores reduzcan voluntariamente su consumo en los momentos de mayor demanda.

La asociación concluye diciendo que todavía hay tiempo para reducir el riesgo, pero este se está agotando.

“Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para que Colombia pueda superar el próximo fenómeno de El Niño sin llegar a un racionamiento”, concluyó.

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