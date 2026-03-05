El tiro por la culata en el panorama del gas natural y la transición energética

El puerto de Gas Natural Licuado (GNL) SPEC de Promigas, en Cartagena, es el único punto de entrada actual para el gas importado en el país. Foto: Bloomberg - Carlos Parra Rios

El país importa gas natural desde hace al menos una década. Pero hasta 2024, el uso de este combustible era para cubrir la demanda de las plantas térmicas, que suplen las necesidades de una parte del mercado eléctrico en el país, con especial intensidad cuando los embalses están por debajo de sus niveles de referencia (en sequías ocasionadas por fenómenos como el de El Niño, por ejemplo).

Desde diciembre de 2024, el país importa gas natural para cubrir la demanda de comercios, vehículos y hogares, en medio de una falta de abastecimiento local...