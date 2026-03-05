Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El tiro por la culata en el panorama del gas natural y la transición energética

De acuerdo con Naturgás, un porcentaje de industrias de diversos renglones está abandonando el gas natural para reemplazarlo por fuentes más contaminantes, en medio de un escenario de escasez nacional y precios altos por cuenta de las importaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
05 de marzo de 2026 - 11:01 p. m.
El puerto de Gas Natural Licuado (GNL) SPEC de Promigas, en Cartagena, es el único punto de entrada actual para el gas importado en el país.
El puerto de Gas Natural Licuado (GNL) SPEC de Promigas, en Cartagena, es el único punto de entrada actual para el gas importado en el país.
Foto: Bloomberg - Carlos Parra Rios

El país importa gas natural desde hace al menos una década. Pero hasta 2024, el uso de este combustible era para cubrir la demanda de las plantas térmicas, que suplen las necesidades de una parte del mercado eléctrico en el país, con especial intensidad cuando los embalses están por debajo de sus niveles de referencia (en sequías ocasionadas por fenómenos como el de El Niño, por ejemplo).

Desde diciembre de 2024, el país importa gas natural para cubrir la demanda de comercios, vehículos y hogares, en medio de una falta de abastecimiento local...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Gas natural

Naturgás

Suministro de gas

Precio del gas

Economía colombiana

Transición energética

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.