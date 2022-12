Elon Musk deshabilita Twitter Spaces tras problema con la prensa

Elon Musk, dueño de Twitter. / Agencia Bloomberg

El dueño de Twitter, Elon Musk, dijo el jueves por la noche que la compañía estaba solucionando un antiguo error y que el servicio de audio “debería estar funcionando mañana”. Un poco más temprano, la red de Musk había suspendido por siete días las cuentas de periodistas de CNN, The Washington Post y The New York Times, entre otros, por presuntamente revelar la ubicación de su jet privado.

La periodista de BuzzFeed News Katie Notopoulos salió en vivo en Twitter Spaces para hablar sobre la abrupta ola de vetos —que se produjeron sin comunicación a los periodistas ni sus publicaciones—. La acompañaron Drew Harwell, del Washington Post; y Matt Binder, de Mashable, dos de los reporteros suspendidos. Sus tuits ya no estaban visibles y no podían realizar nuevas publicaciones, sin embargo, aún podían hablar en el servicio Spaces.

Lea: UE sancionaría a Twitter por suspensión de cuentas de periodistas

Musk también se unió a la sesión, después de que esta congregara miles de oyentes, para decir escuetamente que cualquiera que revele información privada de la ubicación de otra persona será suspendido. Los periodistas respondieron que no habían publicado ningún dato de vuelo en tiempo real, como él alegó, pero para entonces el multimillonario había abandonado la llamada. El diálogo llegó a atraer a más de 40.000 oyentes.

Twitter Spaces dejó de funcionar mientras la sesión de Notopoulos aún estaba al aire, lo que cortó la comunicación de todos los participantes, dijo en un tuit posterior. Ahora no hay disponibles grabaciones ni información sobre esa sesión en Twitter.

Los vetos de Musk han encendido las alarmas entre los reguladores y políticos de la Unión Europea, quienes advirtieron que Twitter tendrá que andar con cuidado cuando entren en vigencia las nuevas regulaciones sobre contenido digital y libertad de prensa en los próximos meses.

“La noticia sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter es preocupante”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, en un tuit. “Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto”.

