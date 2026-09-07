Embalses tienen menos agua que hace un año: nivel cae 2,2 puntos

Por regiones, Oriente registra el mayor nivel de reservas, con 96,44 %, y también sobresale por sus aportes hídricos, que llegan al 171,59 %. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Colombia se prepara para enfrentar un intenso fenómeno de El Niño. Según lo informado por el Ideam proyectan la persistencia de este fenómeno durante el segundo semestre del año, con probabilidades superiores al 90 % de que las condiciones persistan por lo menos hasta inicios del 2027.

En el país, El Niño se caracteriza por una menor frecuencia e intensidad de las lluvias, lo que puede generar diversos impactos, especialmente en sectores como la agricultura y la generación de energía. Esto último cobra especial relevancia en Colombia, donde una parte importante de la electricidad se produce mediante centrales hidroeléctricas.

El más reciente reporte del operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM, señala que las reservas hídricas de los embalses se encuentran en 79,59 %. Si bien esto se traduce en una leve mejora en comparación con los niveles registrados en mayo, la cifra es 2,2 puntos porcentuales inferior a la que se registrada hace un año.

Por regiones, Oriente registra el mayor nivel de reservas, con 96,44 %, y también sobresale por sus aportes hídricos, que llegan al 171,59 %. En contraste, Valle y Caldas presentan los menores niveles de reservas, con 69,93 % y 68,45 %, respectivamente. Estos indicadores son relevantes para el sistema eléctrico colombiano, dada la alta participación de la generación hidroeléctrica en el país.

Los aportes hídricos, es decir, el agua que llega a los embalses proveniente de ríos y demás fuentes naturales son del 89,33 %, esto representa una caída de 32,32 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado.

Ante este contexto, el Gobierno ha aumentado las acciones para mitigar riesgos de racionamiento o apagones en el país. Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una estrategia de “premios y castigos” para inventivar el ahorro de energía.

Mediante una aprobación de la CREG, quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % podrán recibir un descuento en su factura, mientras que quienes aumenten su consumo en más de un 10 % tendrán un cobro adicional.

“Los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de este esquema”, detalló.

Bajo estas condiciones, diversos expertos han recomendado el aumento en la generación de energía eléctrica para mitigar los riesgos anteriormente mencionados.

“Activamos un mecanismo para garantizar la generación térmica necesaria, cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027. También buscamos evitar incrementos desbordados en el precio de la energía y proteger especialmente a las regiones más expuestas, como el Caribe y el Chocó”, concluyó.

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