Economía
El Espectador le explica qué paso con la emergencia económica y qué viene

El Gobierno defiende la medida, pero la Corte suspendió. Ya hay dinero recaudado y el país espera atento la decisión de fondo del alto tribunal. Lo que sigue: un recorte presupuestal billonario.

Edwin Bohórquez Aya
04 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Emergencia económica.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es una emergencia económica? ¿Por qué el país comenzó a hablar de ella en el pasado diciembre? ¿Qué tiene que ver con la hundida reforma tributaria? ¿Y con el presupuesto de 2026? Ahora, ¿por qué la Corte Constitucional entró también al debate? Para entender por qué hay tantos protagonistas y el por qué es un tema que nos toca a todos y todas, escribimos este boletín que, como cada ocho días, les recomendamos leer hasta el final y, si buscan profundizar en alguna de las aristas,...

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
