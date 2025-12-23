Emergencia económica: estos son los nuevos impuestos que anunció Petro

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Este martes, 23 de diciembre, en alocución, el presidente Gustavo Petro confirmó algunos de los nuevos impuestos que vendrán con la emergencia económica. Todavía no se conoce el decreto definitivo con la lista completa de los nuevos tributos.

El estado de excepción se decretó en la noche del 22 de diciembre. La administración de Gustavo Petro sostiene que la grave situación fiscal, por la ocurrencia de hechos económicos sobrevinientes, impide garantizar el “goce efectivo de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.

Entre las ocho razones que expuso el Gobierno en el decreto, está la orden de la Corte Constitucional de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado se equipare al 95 % de la del régimen contributivo; los pagos pendientes en subsidios de energía, la situación de orden público y la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.

Gremios y analistas han advertido que en este caso no aplica la emergencia económica porque la desfinanciación del presupuesto es previsible y, por ende, la medida podría caerse en la revisión de la Corte Constitucional.

El presidente Petro argumentó que “lo más sano es aumentar los impuestos”, para “reducir el déficit primario”. “Le dejamos a la Corte Constitucional la última decisión, ojalá en sentido contrario a lo que ocurrió con la reforma tributaria de 2022”, señaló.

Estos son los nuevos impuestos

Hasta ahora, el Gobierno anunció:

Cambios en el impuesto al patrimonio: bajará el umbral para tener que pagar ese tributo (incrementando el número de contribuyentes, ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentarán las tarifas. Este ajuste aumentaría el recaudo en COP 1,7 billones en 2026.

Sobretasa de 15 % al sector financiero (actualmente es 5 %), llevando el impuesto de renta al 50 %. Minhacienda estima un recaudo de COP 1,2 billones en 2026.

Normalización de patrimonios con tarifa de 19 %. Esta medida se aplicó en 2019, 2020 y 2022. Se estima un recaudo de COP 613.600 millones.

Aunque circuló un borrador que aseguraba que el Gobierno aumentaría el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4 x 1.000, a 5 x 1.000 (incluso el ministro Armando Benedetti confirmó la medida), Germán Ávila, ministro de Hacienda, ya había aclarado en medios de comunicación que este cambio no se ha contemplado.

