Emergencia económica: qué tan válidos son los mecanismos que invoca el gobierno Petro

La tragedia climática y la estrechez fiscal son innegables, pero tras la declaratoria de emergencia climática por parte del Gobierno de Gustavo Petro lo que está en discusión no es la gravedad del desastre, sino la pertinencia de los mecanismos contenidos para enfrentar la excepción.

Marta Juanita Villaveces*
19 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Foto: Katerine González Clavijo

Hay una realidad innegable: el choque climático ha sido severo. Más de 250 mil personas afectadas, miles de viviendas dañadas, decenas de miles de hectáreas productivas impactadas y ganado perdido. No estamos ante una exageración administrativa. La emergencia territorial existe y exige respuesta inmediata.

También hay otra realidad innegable: la tensión fiscal es profunda. El Presupuesto General de la Nación 2026 quedó desprovisto tras el hundimiento de la ley de financiamiento, intento que luego se quiso suplir con un decreto de emergencia...

Alfredo Vargas(16676)Hace 14 minutos
O sea que Petro recaude la plata y la oposición la distribuya. Bonito así
ART RT(16144)Hace 1 hora
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Donde esta la plata de las carrotanques?
