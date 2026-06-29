Empieza nueva convocatoria del CNSC 2026: estas son las vacantes, salarios y paso a paso

El concurso estará abierto desde el 26 de junio al 23 de julio. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió una nueva convocatoria de empleo para quienes buscan ingresar al sector público mediante concurso de méritos. Desde el 26 de junio y hasta el 23 de julio de 2026, los ciudadanos podrán postularse a 1.408 vacantes en seis entidades del orden nacional.

Los empleos hacen parte del proceso de selección Entidades del Orden Nacional 2026, que reúne cargos para distintos niveles de formación y experiencia. La inscripción se realiza únicamente a través de la plataforma SIMO.

¿Cuáles son las entidades que tienen vacantes?

La convocatoria incluye oportunidades en seis entidades del Gobierno Nacional:

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Fondo Nacional de Estupefacientes.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.

Unidad Nacional de Protección (UNP).

La entidad con el mayor número de plazas es la UNP, con 862 vacantes, seguida por el Invima, que ofrece 325.

¿Qué perfiles busca la CNSC?

La convocatoria está dirigida a colombianos mayores de edad que cumplan los requisitos de cada cargo.

Hay empleos para niveles asesor, profesional, técnico y asistencial, con oportunidades para carreras como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, Medicina, Veterinaria, Bacteriología, Química, Ciencias Políticas e ingenierías, entre muchas otras.

Cada vacante tiene requisitos específicos de formación y experiencia, por lo que es importante revisar la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) antes de inscribirse.

¿Cuánto pagan los empleos?

Los salarios no son iguales para todas las vacantes. Cada cargo tiene una asignación salarial diferente según la entidad, el nivel jerárquico y el grado del empleo.

La información exacta aparece publicada dentro de cada OPEC disponible en SIMO, donde también se pueden consultar las funciones, la ciudad de desempeño, el número de vacantes y los requisitos.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

El valor de los derechos de participación depende del nivel del cargo:

Técnico y asistencial: COP 58.400.

Profesional y demás niveles jerárquicos: COP 87.550.

El pago puede hacerse mediante PSE, Bancolombia, corresponsales bancarios o sucursales autorizadas.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de la CNSC?

El proceso se realiza completamente en la plataforma SIMO:

Ingrese a simo.cnsc.gov.co o desde el portal oficial de la CNSC. Cree un usuario o inicie sesión si ya está registrado. Busque el cargo que se ajuste a su perfil. Revise cuidadosamente la OPEC, donde encontrará funciones, requisitos, ciudad y salario. Confirme el empleo al que desea aspirar. Pague los derechos de participación. Formalice la inscripción dentro de la plataforma.

La CNSC recuerda que cada aspirante solo puede inscribirse a un empleo dentro de esta modalidad.

Antes de confirmar la inscripción, la Comisión recomienda leer el acuerdo y el anexo de la convocatoria, documentos donde están definidas todas las reglas del proceso, los requisitos, las etapas de selección y las condiciones de participación.

También es importante verificar que la información personal y los soportes académicos y laborales cargados en SIMO estén completos y actualizados, ya que serán utilizados durante el proceso de verificación de requisitos.

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