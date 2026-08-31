La ruralidad jalona el empleo en Colombia, con alta informalidad y menos puestos en el agro

Imagen de referencia.
Foto: Héctor Manuel Lugo Agudelo de Penca de Sábila
El mercado laboral cerró julio con una disminución en la tasa de desocupación y con un cambio en los territorios nacionales desde donde se está movilizando el empleo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una tasa de desempleo de 8,1 %, por debajo del 8,8 % de un año atrás.
Ese descenso se...
Por Sophie Echappé Palomino
Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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