Empleo, servicios y vivienda entre las medidas que va dejando conmoción interior

Más de 40.000 personas han sido desplazadas de la región del Catatumbo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Producto de la violencia que se experimenta en El Catatumbo, la cual ha provocado (entre otras problemáticas) el desplazamiento de más de 40.000 personas, el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Conmoción Interior, el cual es un vía que le permite la Constitución para tomar una serie de medidas encaminadas a mitigar las afectaciones generadas por la crisis.

Gran parte de estas medidas se han ido conociendo vía decretos. Este jueves se inició una seguidilla de actos administrativos con los que el Gobierno Nacional ha ido implementando esos ajustes.

Estos son los que aplican para algunos del resorte económico.

Turismo

El Gobierno decretó (Decreto 0117 del 30 de enero) un apoyo a los prestadores de servicios turísticos, los cuales podrán recibir del Fondo Nacional del Turismo (Fontur) recursos por cualquiera de los siguientes conceptos:

1.Auxilios, subsidios o apoyos a los prestadores de servicios turísticos afectados.

2. Recuperación de áreas afectadas en las que se desarrollen actividades de turismo.

3. Reparación de infraestructura de prestadores de servicios turísticos, tales como viviendas turísticas y alojamientos turísticos.

A los operadores turísticos que cobijen a la población afectada por el conflicto en el Catatumbo también se les aplicará un descuento (el cual será transitorio) sobre el impuesto a la renta

“Las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de alojamiento turístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 1836 de 2021, domiciliados en el departamento de Norte de Santander y que por el año gravable 2025 se encuentren obligadas a presentar declaración de renta y complementarios, tendrán derecho a un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios. Este beneficio aplicará en un monto equivalente al valor comercial de habitación por noche, asegurando que los precios se mantengan dentro de un rango razonable y acorde a las tarifas históricas y al contexto económico actual, de cada noche de alojamiento gratuito proporcionada en sus instalaciones a población desplazada o afectada por el conflicto armado proveniente de la región del Catatumbo”, se lee en el decreto.

Para acceder al beneficio anteriormente descrito, el prestador de servicios turísticos no deberá cobrar por las noches de alojamiento ofrecidas a las víctimas. Sobre esto, se especifica que el prestador del servicio deberá estar activo en el Registro Nacional de Turismo. Para hacer efectivo el descuento se deberá contar con una copia del Registro Único de Víctimas por cada una de las personas que haya alojado, o en su defecto copia de la declaración rendida por la víctima ante el Ministerio Público o las autoridades competentes.

El mencionado descuento no podrá exceder el 50 % del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente.

Empleo

Para todas las empresas del sector privado que desarrollan sus actividades en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y Gonzales (Cesar), se pide a los empleadores que habiliten la modalidad de trabajo en casa en los casos donde esto sea posible. Esto según el Decreto 0119 del 30 de enero.

Es decir, se exceptúan todos aquellos trabajos cuya presencia física es indispensable para garantizar la continuidad de las actividades que se consideren esenciales, como las relacionadas a seguridad y el suministro de bienes básicos.

A estos se les deberá reconocer un auxilio de conectividad, siempre y cuando no devenguen más de dos salarios mínimos.

Transporte

Se autorizó, mediante el Decreto 1020 del 30 de enero, la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera a las empresas que están habilidad en esta modalidad, y cuyos trayectos tengan como origen o destino estos municipios: Ábrego; Convención; El Tarra; Hacarí; La Playa de Belén; Ocaña; San Calixto; Sardinata; Teorama y Tibú en el Departamento de Norte de Santander; y en los municipios de González y Río de Oro en el Departamento del Cesar, sin sujeción a las condiciones específicas sobre recorridos, frecuencias y horarios señaladas en los permisos conferidos por el Ministerio de Transporte a las empresas de la modalidad.

La autorización también aplica para los servicios de transporte público terrestre automotor mixto.

Se pide a las empresas que adelanten esta operación, que se coordinen con las autoridades militares o de Policía, para definir condiciones como horarios, recorridos e infraestructura.

Servicios y vivienda

Mediante el Decreto 0121 del 30 de enero, se establecieron subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Este podrá ser de hasta el 90 % para todos aquellos que acrediten que se encuentran confinados o fueron desplazados por cuenta de la conmoción interior.

Se podrán usar los recursos del Sistema General de Participaciones para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico.

Los alcaldes de los municipios también quedan facultados para ajustar sus planes de ordenamiento territorial para atender a la población desplazada, en lo siguiente:

1. Incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, rural suburbano o de expansión urbana el predio o los predios requeridos para la atención, el asentamiento o la ubicación temporal o definitiva de los habitantes desplazados por la situación que dio lugar a la declaratoria de conmoción interior, y la ejecución de proyectos públicos en los mismos.

2. Modificar los usos del suelo o las normas urbanísticas de áreas específicas del suelo urbano que permitan la atención, el asentamiento o la ubicación temporal o definitiva de las personas afectadas y desplazadas por la situación que dio lugar a la declaratoria de conmoción interior, y la ejecución de proyectos públicos en los mismos.

“En los casos de colindancia, la autoridad ambiental podrá determinar las condiciones ambientales para la incorporación del suelo, sin que se requiera concertación ambiental”, se lee en el decreto.

Los alcaldes también podrán expedir actos administrativos para el mejoramiento, adecuación, construcción o ampliación de las viviendas rurales campesinas, sin que se requira una licencia urbanística para esto.

“También se permitirá el uso de técnicas constructivas o de materiales no previstos en la Ley 400 de 1997 y su reglamentación, siempre que garanticen la seguridad de los habitantes y la estabilidad de las edificaciones. Lo anterior no obsta para que la mencionada autoridad omita la responsabilidad por el seguimiento y control que garantice la estabilidad de la obra y seguridad de los habitantes. Restablecido el orden público o terminada la vigencia de la declaratoria de conmoción interior, resultarán aplicables las normas de construcción sismo resistente y demás normas pertinentes, y el titular de la obra solicitará al alcalde municipal, o este de oficio, la verificación de cumplimiento de las normas urbanísticas y técnicas que garanticen la integridad física de la vivienda. Lo anterior, siempre que se pretenda facilitar la vivienda de las personas confinadas o desplazadas, para que puedan movilizarse a zonas del territorio donde no se desarrollen confrontaciones armadas”, concluye el decreto.

