En noviembre traerá el evento a nuestro país

Emprendedora de 65 años que conecta a inversionistas con emprendedores

Edwin Bohórquez Aya - @EdwinBohorquezA

María Benjumea no para de hablar, va rápido, viaja de una idea a otra en segundos y es emprendedora por naturaleza. Lo lleva en la sangre, en cada una de sus frases y en los resultados que muestra. En medio de una llamada entrecortada, desde España, con El Espectador -porque en la era de la información la tecnología sigue fallando-, destaca lo que está haciendo nuestro país en materia de emprendimiento, pero también lanza propuestas sobre lo que falta para que el país se embarque con más fuerza en el mundo de las nacientes empresas de alto impacto.

¿Quién es María Benjumea?

Me presento como una startupera de 65 y siempre he estado vinculada al desarrollo de las personas, de sus carreras profesionales. Empecé a conocer internet en 1994 de la mano de la utilización de todo lo que son las nuevas tecnologías. Entré en esta nueva era, este mundo de transformación total, en donde está pasando un cambio bestial en nuestra forma de pensar, porque si cambiamos el chip, el universo de oportunidades que tenemos a nuestro alcance es increíble. Todo lo que supone cambio supone oportunidades. Esa es María, una convencida de que si quieres, puedes, y que juntos multiplicamos.

¿Por eso Spain-Startup?

En 2012 lanzamos el proyecto Spain-Startup, y en 2014 el proyecto de South Summit, siempre con la idea de generar una gran plataforma global de conexión para multiplicar oportunidades a los diferentes actores del ecosistema: a las startups, los inversores, pero también la empresa tradicional se convierte en un protagonista clave en este ecosistema por sus necesidades de transformación y de innovación permanente; asimismo aparece la academia, porque esto es una suma de todo, para que la transformación de la sociedad sea más rápida.

¿Qué es el South-Summit y por qué es tan importante para el ecosistema emprendedor?

Desde que lanzamos el South Summit lo hicimos precisamente por esa conexión, por la formación de valor, no se trata solo de un evento, se trata de una plataforma que genera resultados donde los emprendedores crean conexiones para desarrollar sus negocios, y esto es para todos, una startup, un inversor, una empresa tradicional que necesita reinventar su negocio para seguir creciendo y no morir. Nosotros siempre nos enfocamos es en resultados, por eso en el año 2016 entendimos que teníamos que ir a Latinoamérica, y empezamos en nuestra querida Colombia. Ya en noviembre del año 2017 hicimos el South Summit del Pacífico, en la línea de lo que veníamos haciendo en Madrid con altos resultados.

¿Cuáles fueron esos resultados?

Una parte muy importante es que la startup es la protagonista, esa innovación, esa sangre fresca que necesitamos todos, y los resultados son espectaculares para todos, incluso para los inversionistas que quieren duplicar su inversión y las empresas que quieren desarrollar nuevos productos o servicios. De las 3.800 startups que se han presentado este año, y tras la selección de las mejores, le puedo contar que se han invertido más de $2,8 billones (más de US$2.800 millones), lo que denota que hay una calidad en la selección bestial, esto es generar oportunidades para las empresas espectaculares, y por otra parte la gente quiere que sigamos porque se generan conexiones de alto valor, y ese es el mismo sentir que queremos multiplicar en Colombia, oportunidades de real desarrollo de negocio. También sabemos que cuando quieres hacer negocios con un país, tienes que ir allí, y esa es la razón por la cual estamos apostando por Colombia.

¿Cómo conectaron con el ecosistema emprendedor colombiano? Aquí hay mucha crítica, positiva y negativa, de cómo crear empresa y, sobre todo, sostenerla…

Te voy a contar una experiencia muy satisfactoria con Colombia: fuimos a Latinoamérica porque desde 2014 teníamos claro que queríamos consolidar el formato, agregar valor en generación de negocios, esa es nuestra insignia, que este sea el conector de los distintos ecosistemas de emprendimiento de todo Iberoamérica, entonces fuimos a Argentina, Perú, México y Colombia, y quiero decirte que la respuesta por parte de ustedes, de Innpulsa, en 2017, fue extraordinaria, tan importante que ahí fue cuando lo decidimos tras ver las grandes oportunidades que hay en tu país, y por eso creamos en ese año el primer South Summit. Ustedes tenían una apuesta clave con la Alianza del Pacífico (Perú, Chile y México), con lo cual el primer gran encuentro se hizo en Bogotá.

¿Y sobre las críticas?

Dices bien, y con el Gobierno actual hay una preocupación importante por desarrollar el ecosistema, pero también es verdad que hay otros países que van por delante de ustedes, que en el conjunto global no tienen una de las primeras posiciones, pero sí quiero decir que con un punto de vista muy favorable: tras Brasil y México, inmediatamente después va Colombia. El que tengan una compañía catalogada como una de las más valoradas en 2019 (Rappi) en el encuentro de Madrid, donde vinieron 20.000 personas, más de 1.100 inversores de los cuales había fondos internacionales muy potentes y con un reconocimiento muy interesante, es importante.

Dicho todo esto, tienes razón en decir que se necesita una mayor apuesta en la inversión. En España ha pasado lo mismo y por eso es tan importante la visibilidad, mostrar qué se está haciendo, qué se está produciendo en Colombia, cómo son las startups colombianas. Rappi es muy conocida internacionalmente, pero hay otras con un nivel de madurez y de éxito alto, y te digo esto porque cuando logras visibilidad es que multiplicas los fondos, tanto los propios como los que vienen del exterior, Rappi ha tenido esa inversión súper potente de, creo, unos 500 millones, de un fondo japonés que es Softbank, el fondo de capital de riesgo más importante del mundo con sede en Miami. Ese es nuestro objetivo como South Summit: servir de catalizador para conectar los diferentes ecosistemas, porque debemos identificar no solo el país, y no solo las startups, también otros fondos con los cuales puedo estar interesado en invertir. Encontrar talento, proyectos, cómo trabajar con corporaciones y juntos nos transformamos más rápidamente. Colombia está en una apuesta, en una transformación, que se está haciendo muy rápido, y que como vimos en el Índice del Foro Económico Mundial, ha pasado del puesto 60 al 57.

Hablemos de lo que han alcanzado en España como para querer conectar ecosistemas de otros países…

Tras una primera edición de South Summit, en 2014, se multiplicaron de manera exponencial los inversores que llegaron del exterior, eso sobre lo que hacíamos con Spain Startup. Y uno de los fondos que vino fue Accel Partners, uno de los más importante del mundo. Nunca había venido a España ni invertido en ninguna española. En 2019 se presentaron 800 startups de 115 países diferentes, y de las 10 inversiones que se hicieron, cinco fueron en empresas españolas y con montos muy considerables. Lo que quiero decir es que cuando das visibilidad a lo que está sucediendo y a los grandes proyectos de tu país de una manera que integra a todas las partes y de todo el mundo, aporta en el posicionamiento y en oportunidades. De ahí la razón por la que hay que ir a Colombia, porque está muy bien posicionada y tiene el talento y las compañías que entendieron que solas no pueden innovar para responder al ritmo que marca el mercado.

Vinieron en 2017, luego en 2019, ¿cuándo planean hacerlo otra vez?

Somos una plataforma global que genera oportunidades de negocio claras. En 2019 hicieron el pitch unas 40 startups de distintas categorías, Épica fue la ganadora con una presentación muy interesante. Nosotros creemos en tu país, apostar con una operación de South Summit todos los años, que se conciba como una iniciativa colombiana con todo el networking internacional, con las startups, los inversionistas y las compañías, que tenga el enfoque en los verticales de mayor interés de Colombia, que lo construyamos juntos para que esas oportunidades se multipliquen y esos ecosistemas sean mucho más potentes y puedan evolucionar y madurar al ritmo del mercado.

En Colombia, a pesar de todo, el emprendimiento es más por autosostenimiento porque la gente se queda sin trabajo ¿Cómo hacer para brincar y pensar en grandes ligas, que todos los emprendimientos se piensen a gran escala y no solo para sobrevivir?

Hay dos cosas por compartir. Todos los años con las startups hacemos un informe que se llama el Mapa del emprendimiento, analizamos perfil del emprendedor, qué necesita, y dentro de ese contexto lo que analizamos es el “Yo por qué emprendo”, “En qué situación previa estoy”, “Qué es una startup”. Nosotros diferenciamos entre un emprendedor de negocio tradicional y uno de startup, hablamos de nuevos proyectos innovadores que tienen voluntad de crecer rápidamente con innovación, escalabilidad y foco global, que todo comience por tu país, pero que la pretensión sea internacional. Cuando hablamos de startups estamos hablando de personas en donde se responde que emprende por muchas razones, pero no llega a un 2% que lo hace por necesidad. El porcentaje mayor es porque vieron una oportunidad y porque de alguna manera, muchos de ellos ya venían de ganar por cuenta propia y no de un salario, habían emprendido previamente. Esto me da información interesante de que cada vez confirma que es gente muy cualificada, gente que tiene base tecnológica con mucho de innovación, y lo que quieren es con su voluntad un gran proyecto.

Ustedes tienen ese unicornio que es Rappi, en España no hay más de dos. Japón no tiene. Estamos hablando de una nueva forma de hacer empresa con unas características muy determinadas en donde hay una base, una apuesta de ecosistema con apuesta de parte de los gobiernos para apostar por ellos, que se multiplique la inversión, los inversionistas, que se atraiga más la transformación de la empresa tradicional. Un gobierno que crea en este nuevo mundo y lo facilite. Estoy de acuerdo, se ha iniciado y no podemos perder el tren, hay que hacerlo aquí y ahora. De ahí nuestra apuesta por Colombia.

Cuando empezamos en el 2012 en España había una situación generalizada de paro, cuando se hablaba de emprendimiento era una salida, un trabajo. Cuando empezamos a hacer este mapa del emprendimiento nos sorprendimos que fuera tan poca la gente que lo hacía porque no tenía empleo.

Modelos como Israel y Singapur, donde se permite emprender, caer y aprender hasta un tercer interno, ¿deberían contemplarlos países como Colombia?

Eso es básico en todas partes, en España, en Colombia, ese modelo es fundamental, que concibamos los fracasos como aprendizajes. El porcentaje inicial de empresas que fracasa supera el 50 % y luego baja al 20 % cuando ya pasaste por montar cuatro empresas, y eso pasa cuando se va aprendiendo en el camino. Pero los gobiernos tienen que potenciar no solo con legislación, sino con atracción de inversión, de fondos de fondos, que al final se multiplique el circulante que hay ahí y la inversión en startups sea cada vez mayor. Y no olvidemos la vinculación de la empresa tradicional.

¿La empresa privada debe poner un 10 % de sus utilidades en modelos emprendedores?

Desde luego, pero además concebido para su supervivencia. Hay muchas empresas que no fueron capaces, los ejemplos de siempre: Kodak, que se inventó la fotografía digital, vio que le iba a hacer daño a su negocio y la metió en un cajón hasta que le quitaron el negocio, y mira dónde está la empresa. La empresa tradicional necesita identificar innovación en donde esté y transformarse, el modelo como innovaban muchas de esas empresas se ha quedado obsoleto, hay que multiplicar los días para innovar, ese es el concepto de innovación abierta. No puedo estar más de acuerdo contigo que la empresa privada es un actor determinante en todo esto, y que todo lo que se haga para agilizar será un tema beneficioso para los países, y desde luego el crecimiento y la supervivencia de las propias empresas, ya sean grandes corporaciones, y con ello lo bajas hacia el resto de la pirámide con todas las pymes.

¿Cree que para que una pyme tenga alta escalabilidad debe tener base tecnológica?

Una cosa es que una empresa sea tecnológica y que su producto sea puramente tecnológico, y la otra es que use la tecnología en cualquiera de sus diferentes variables, lo que se habla hoy en día de transformación digital. La tecnología es una commoditie, es una transversal, debe estar inmersa en mucho más, una empresa innovadora debe usar tecnología. Necesitamos innovación en todas las industrias, el Gobierno colombiano le está apostando a todo lo que es economía naranja, toda la parte de sostenibilidad, y tienen muchas startups muy potentes que no son empresas puramente tecnológicas.

¿Para emprender hay edad?

No, para nada. Se habla siempre de que ese es otro de los tópicos, hay un porcentaje mayor de gente joven, pero la edad media de acuerdo con el mapa del emprendimiento es de 35 años. Te das cuenta de que hay mucha gente joven, pero también hay un porcentaje muy significativo de gente de mayor edad. Una de cada tres startups cuenta con un fundador por encima de los 45 años, y es lo que nosotros llamamos un emprendedor sénior, eso para mí es un dato buenísimo, porque pones en contacto la frescura de la gente creativa e innovadora con el saber hacer de las personas que tienen experticia. Y eso incrementa el porcentaje de éxito de una startup. Emprender no tiene edad ni género.

¿Cuándo será el próximo South Summit Latinoamérica?

Vamos a tener uno en México a finales de mayo y planteando, porque es una apuesta a largo plazo de ser compañeros de viaje, construir ecosistema juntos y multiplicar oportunidades, así que me encantará construirlo con todos ustedes, con Colombia, y por eso ya estamos trabajando para llevarlo en noviembre de 2020 a Colombia.