12 consejos para sacarla del estadio en los negocios

Pasión positiva, cuando el negocio no solo parece bueno sino que de verdad apasiona al emprendedor; intensidad positiva, que es cuando se logra que las cosas sucedan producto de la insistencia; la experiencia vale, pero un poco menos que la capacidad de arremagarse; hay que buscar las conversaciones incómodas y dar esa retroalimentación dura; y las ideas pueden leerse perfectas en el papel, pero el mercado no premia las promesas sino la ejecución; todas esas son algunas de las propuestas que nos ofrecieron varios emprendedores exitosos que hacen parte de la red Endeavor. En este video les contamos las 12.

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