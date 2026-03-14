Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
14 de marzo de 2026 - 05:29 p. m.

12 consejos para sacarla del estadio en los negocios

Pasión positiva, cuando el negocio no solo parece bueno sino que de verdad apasiona al emprendedor; intensidad positiva, que es cuando se logra que las cosas sucedan producto de la insistencia; la experiencia vale, pero un poco menos que la capacidad de arremagarse; hay que buscar las conversaciones incómodas y dar esa retroalimentación dura; y las ideas pueden leerse perfectas en el papel, pero el mercado no premia las promesas sino la ejecución; todas esas son algunas de las propuestas que nos ofrecieron varios emprendedores exitosos que hacen parte de la red Endeavor. En este video les contamos las 12.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Pasión positiva, cuando el negocio no solo parece bueno sino que de verdad apasiona al emprendedor; intensidad positiva, que es cuando se logra que las cosas sucedan producto de la insistencia; la experiencia vale, pero un poco menos que la capacidad de arremagarse; hay que buscar las conversaciones incómodas y dar esa retroalimentación dura; y las ideas pueden leerse perfectas en el papel, pero el mercado no premia las promesas sino la ejecución; todas esas son algunas de las propuestas que nos ofrecieron varios emprendedores exitosos que hacen parte de la red Endeavor. En este video les contamos las 12.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚

Redacción Emprendimiento y liderazgo

Conoce más

Temas Relacionados

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.