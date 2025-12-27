Logo El Espectador
27 de diciembre de 2025 - 01:59 p. m.

¿Adulto mayor y con ganas de emprender? Estos consejos le ayudarán a cumplir su objetivo

En Colombia hay 7,9 millones de personas con 60 años o más, pero no todas están pensionadas o con ingresos fijos. Así que emprender es una opción para quienes quieren tener un ingreso fijo, uno extra o mantener en práctica sus conocimientos y habilidades. Por eso hablamos con dos expertos en temas de creación de empresas y nos ofrecieron cuatro recomendaciones para emprendedores senior en donde, sin dudarlo, dejaron claro que lo más valioso es la experiencia.

Edwin Bohórquez Aya

