¿Adulto mayor y con ganas de emprender? Estos consejos le ayudarán a cumplir su objetivo

En Colombia hay 7,9 millones de personas con 60 años o más, pero no todas están pensionadas o con ingresos fijos. Así que emprender es una opción para quienes quieren tener un ingreso fijo, uno extra o mantener en práctica sus conocimientos y habilidades. Por eso hablamos con dos expertos en temas de creación de empresas y nos ofrecieron cuatro recomendaciones para emprendedores senior en donde, sin dudarlo, dejaron claro que lo más valioso es la experiencia.