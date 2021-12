Mariana García (derecha) es la fundadora de AlasCinco.

Mariana García es persistente. No se detiene. Desde cuando leímos el caso de su fundación en una conocida escuela de negocios y entendimos los alcances que tenía, el impacto que había generado y, por supuesto, el modelo que buscaba la sosteniblidad, tenía todo el sentido que la invitáramos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Mariana es la fundadora y directora de la Fundación AlasCinco, una organización que desarrolla un modelo de innovación social en Altos de Cazucá, Soacha. Esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años. Soy Ingeniera Industrial, especialista en finanzas y administración y MBA en dirección de empresas de Inalde. También hago parte de Origen Red de Liderazgo, donde me formé en múltiples programas para impulsar el liderazgo colectivo y de alto impacto en el país.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue diseñar un modelo social innovador que rompiera todos los esquemas referentes a que los emprendimientos sociales no podían ser autosostenibles.

El 5 de mayo de 2014 nació AlasCinco. La Fundación desarrolla un modelo de innovación social en Altos de Cazucá – Soacha, que busca interrumpir la cadena de pobreza a partir de herramientas de corresponsabilidad, basadas en estrategias de sostenibilidad, que mejoren la calidad de vida y el poder adquisitivo de poblaciones con menos oportunidades económicas, desplazadas por el conflicto armado.

El modelo social de AlasCinco cuenta con 5 programas complementarios:

· Espacios Seguros en Jornadas Alternas – Programa nutricional y de estimulación motivacional, donde canalizamos competencias y habilidades blandas a niños entre los 5 y los 17 años de edad, incorporándolos laboralmente cuando están cerca de la mayoría de edad.

· Empoderamiento Femenino – Programa de capacitación, donde incentivamos en las madres cabeza de familia la productividad y el incremento en la autoestima.

· Plan Sostenible, en el que incorporamos laboralmente al programa productivo a las madres cabeza de familia luego de capacitarlas, como parte de una etapa de transición que da a conocer la dinámica laboral, y así mismo su participación para obtener la sustentabilidad del programa nutricional.

· Programa de Reciclaje, una unidad que no solo trabaja el impacto ambiental con las compañías privadas a partir del reciclaje, sino que genera empleo a padres de la comunidad de influencia, e ingresos para la sustentabilidad de la organización.

· Estrategias de Sostenibilidad y Voluntariados Corporativo, en las que involucramos la participación de los colaboradores de las empresas y comunidad, desarrollando estrategias de valor compartido.

Una de esas últimas estrategias es el proyecto productivo llamado Mola Granola, un producto totalmente artesanal y saludable, preparado por madres cabeza de hogar en Alto de Cazucá-Soacha. Con la venta de este producto fomentamos la empleabilidad en madres cabeza de hogar, incentivamos el agro, aseguramos la sostenibilidad de nuestra Organización y espantamos al monstruo del hambre que aqueja a niños y familias en condición de vulnerabilidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cuando estás clara en lo que buscas y en el propósito de dicha búsqueda, todo se alínea para que los resultados sean obtenidos. Arrancamos definiendo un objetivo y una meta inicial, que en el camino fuimos ajustando a las necesidades y a los procesos. Cabe aclarar que en el sector social nada está escrito, lo que volvía más exigente el propósito.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con un presupuesto personal muy pequeño y en el camino para crear los programas de innovación social nos fuimos convirtiendo en un modelo atractivo para compañías y ‘sponsors’, lo que aceleró nuestro crecimiento. En lo que tuvimos que endeudarnos lo fuimos solventando a partir de los programas de la organización.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Transformar los procesos de responsabilidad social y dejar atrás la mentalidad de que los proyectos con impacto social o ambiental no deben ser asistencialistas, que pueden ser autosostenibles y que al tiempo pueden beneficiar a todos los actores de la cadena productiva, no solo a comunidades.

Actualmente somos un grupo fijo de 6 personas que junto a colaboradores hemos logrado impactar a 384 niños y 294 familias a través de sus 5 programas. Somos una organización avalada por Marca País y finalistas de los premio Portafolio 2019 y 2021 en la categoría de apoyo a la comunidad. Asimismo, AlasCinco fue seleccionada para participar en diversos conversatorios de sostenibilidad e innovación social (Bolívar talks, giving talks, giving Tuesday, fundación Monteverde, feria empresarial Unisabana).

En la actualidad contamos con un portafolio variado de productos de mercadeo los cuales promocionamos a través de la tienda virtual. Sin embargo, el producto más destacado es Mola Granola.

6. ¿Soy feliz?

Si lo soy, mucho. Cuando miro hacia atrás y visualizo el alcance de mi idea como modelo social y lo lejos que hemos llegado en tan corto tiempo, es cuando sonrió y pienso que ha valido la pena tanto esfuerzo. Incluidas las lágrimas y frustraciones que en su momento pudieron desanimar, pero que hoy reconozco que me ayudaron a no rendirme y a luchar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí lo haría, pero con un propósito estratégico y es el de crecer rápidamente. Cuando eres emprendedor, te vuelves soñador y quieres tener una gran empresa. Pero también eres consciente que puede tomarte mucho tiempo si lo haces solo. Se necesitan aliados que aporten a tu idea, que tengan una visión similar a la tuya y lograr que seamos más con un mismo propósito

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es difícil cuando tenemos un país que poco respalda el emprendimiento y las ideas disruptivas, sumado a la presión social y familiar que cuestiona, en mi caso, dónde queda el nivel de estudios. La sociedad espera que seas empleado y ganes millones por que es necesario justificar la inversión en educación. Sin embargo, cuando tu convicción y perseverancia es mayor a cualquier cuestionamiento, la presión social y familiar baja y la energía para obtener resultados aumenta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí cumplí mi sueño. Lo que me he propuesto lo he conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio. Hoy veo los resultados. Me falta crecer, expandirme para exportar parte de los productos que desarrollamos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Explorar nuevas opciones, desarrollar procesos que se alineen con el contexto socioeconómico coyuntural. Hoy en día muchos modelos sociales están adaptando procesos de auto gestión y como cualquier empresa debes trabajar por tener un diferencial que te haga atractivo y competitivo, y así seguir siendo considerados como referente en el mercado social.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable y este crecimiento no solo apunta al retorno económico sino también al alcance e impacto social y ambiental.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí lo haría para crecer. Considero que no puedes hacerlo solo. Aunque sería condición no desvirtuar la visión del proyecto y, como lo dije previamente, es indispensable como uno de los objetivos mantener el equilibrio en la búsqueda de resultados, no solo económicos, sino también sociales y ambientales.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No existe nada que no volvería hacer. Creo que todo lo vivido me ha permitido madurar y crecer como ser humano y como profesional. Todos los errores son aprendizajes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia y en especial mi madre, quien fue mi mayor inspiración. A pesar de ello debo decir que también fueron mis principales detractores cuando decidí emprender y más aún cuando dicho emprendimiento estaba basado en lo social. Para el 2014 hablar de transformación en lo social a nivel económico era inconcebible, todo estaba basado en la caridad.

No tengo una figura pública puntual. Yo rescataría habilidades que admiro de muchos líderes en el mundo entre empresarios (Bill Gates, Warren Buffet, Elon Musk) y líderes sociales como Muhammad Yunnus.

15. ¿Fracasé en algún momento?

Muchas veces y me frustré otras tantas. En esos momentos es cuando te pruebas si eres emprendedor por impulso o por convicción propia.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hoy hago parte de la Comunidad Origen. Un programa que me activó habilidades que tenía y que en su momento desconocía. Ahí afirmé cual era mi propósito y la razón del por qué lo hacía. Otras instituciones académicas han apoyado parte de nuestros procesos y han influenciado en nuestro proceso de avance.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí trasciende. AlasCinco es un modelo que busca interrumpir la cadena de pobreza a través de proyectos productivos, sociales y ambientales con las comunidades donde hemos llegado a más de 350 familias en los últimos 6 años. Sí pudiéramos replicar el modelo, el alcance sería aún mayor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Basada en la situación vivida durante el 2020 y la pandemia, es difícil hacer planes para el futuro. La vida es un ratico y es mas importante vivir el presente y disfrutar lo que el día y el hoy nos ofrece. Eso sí nunca dejaré de soñar, y esos sueños llegan a todos los lugares del mundo para compartir nuestra experiencia y que otros puedan aplicarla sin tener que repetir lo que ya se ha corregido.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Al comienzo mi familia y amigos fueron los principales detractores del proceso. Hoy frente a los resultados obtenidos, he recibido reconocimiento y apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que ayudaría. Si con mi aporte puedo reducirles pasos en la búsqueda de sus objetivos y que no caigan en lo que ya esta comprobado que no funciona para que ganen tiempo, lo haría sin pensarlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha sido parte importante del crecimiento. Sin ellos estos logros no habrían sido posibles, el sector social es difícil y para todo lo que emprendas siempre vas a necesitar del respaldo de otros. El equipo esta dividido entre empleados, voluntarios, empresas y comunidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

“Somos la organización espantadora del monstruo del hambre”. Lo que nos diferencia es la búsqueda por la autosostenibilidad al ser una organización social. Este modelo nos convirtió en finalistas de la versión 25 años de Premios Portafolio en la categoría de apoyo a la comunidad .

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que muchas veces las necesidades del otro, no necesariamente son las mías, que para llegar a más personas debes comprender cuáles son sus reales necesidades. He aprendido que la persistencia es la base del emprendedor, que nada es posible si tú no te lo crees, y que nadie tiene la vida comprada ya que puede cambiarte en un segundo.

