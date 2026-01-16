Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“En la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que negociamos”: Alex Rovira

El conferencista, autor del bestseller “La buena suerte”, habla de emociones, salud mental, fracaso, error, mentira, gestión del cambio y, claro, de la transformación personal y de las organizaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
16 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
Alex Rovira en la redacción de El Espectador.
Alex Rovira en la redacción de El Espectador.
Foto: Ómar Bernal - El Espectador

Hace un par de meses, mientras la guerra por el territorio en el Catatumbo seguía desplazando colombianos, las primeras propuestas de aumento en el salario mínimo se ponían sobre la mesa, las ventas de carros mantenían su tendencia al alza, China y Estados Unidos medían el pulso con el tema arancelario y, por estos lados, de regreso, Tigo y Movistar se arropaban bajo una sola sombrilla; Alex Rovira visitaba la redacción de El Espectador en Bogotá después de ofrecer una conferencia a todos los asistentes de WOBI en el teatro mayor Julio Mario...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Alex Rovira

La buena suerte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.