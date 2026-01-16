Alex Rovira y una clase magistral de liderazgo y crecimiento personal, gratuita

Logo El Espectador
En tiempos tan agitados después de una pandemia, dos guerras globales, una lucha política de extremos y hasta un evidente plan por la reconfiguración del poder mundial, bien vale hacer una pausa para entender por qué “la historia de la humanidad ha sido una historia de tiempos convulsos”, y se hace más que necesaria la conversación sobre el liderazgo que lleva las riendas hoy de nuestras vidas. Sí, es un asunto de todos, porque se nos olvida que las acciones dicen más que las palabras, la humildad parece una variable escondida en la ecuación y estamos dejando que unos pocos causen los mayores efectos en todos los demás. En esta charla con Edwin Bohorquez A, que originalmente fue compartida para los suscriptores de El Espectador en el marco del WOBI Bogotá, Alex Rovira, el líder mundial, economista, autor de varios best seller, emprendedor y consultor, nos habla de emociones, salud mental, fracaso, error, mentira, gestión del cambio y, claro, transformación personal y de las organizaciones.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
16 de enero de 2026 - 04:46 p. m.
jomavasu(adh7f)Hace 43 minutos
Que bien centrarnos en nos otros mismos y que los demas dejen de importarnos, primero yo segundo yo y tercero yo.
