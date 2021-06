El experto en comunicaciones estratégicas Ricardo De La Blanca conversa con líderes del hemisferio buscando que sus historias de vida sean ejemplo para aprender a ver oportunidades durante la crisis de la pandemia de 2020. El caleño Alexander Montoya, presidente de Liberty Specialty Markets para EE. UU., Bermuda y Latinoamérica, es el primer invitado en esta temporada.

Inspirar a la gente para ver oportunidades durante la crisis es el propósito que, en medio de la pandemia de 2020, motivó a Ricardo De La Blanca a darle vida a este podcast que estará alojado cada lunes en El Espectador

Ricardo De La Blanca es experto en comunicación estratégica con más de 25 años de experiencia en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina, y explora en sus conversaciones con líderes top del mundo entero para este podcast las enseñanzas que va dejando en la vida el camino hacia el liderazgo.

Hace tres años, en el Harvard Business School, De la Blanca desarrolló la Freedom App, una plataforma diseñada para empoderar a la gente y generar grupos más eficientes y honestos. Más de cien organizaciones del mundo entero se benefician hoy de esta plataforma.

En su primera charla, De La Blanca conversa con el colombiano Alexander Montoya, presidente de Liberty Specialty Markets para EE. UU., Bermuda y Latinoamérica, quien explica cómo un caleño de clase media se fue abriendo paso en el mundo de los seguros hasta llegar a la cima.

Montoya ha tenido un espíritu emprendedor desde muy temprana edad y describe en esta charla sus primeras experiencias desde cuando en el bachillerato, con su padre y un vecino, comenzó a vender suministros médicos o, luego, en la universidad, desarrolló un negocio de venta de calculadoras, para el cual no tenía capital.

“Tener el capital es casi tan importante como tener las ganas. Pero en América Latina muchas veces nos lanzamos con las ganas pero sin el capital”, dice hoy.

Su empeño empresarial lo paseó también por el negocio de los bares antes de entrar en el mundo de los seguros donde fue creciendo y terminó saliendo de Colombia hacia Europa. Las soluciones que fue desarrollando y el manejo de equipos exitosos lo posicionaron como un líder sobresaliente en el sector.

Montoya lo resume con humildad: "La historia de mi carrera profesional es llegar, desafiar el estatu quo, proponer una cosa innovadora, vender una visión de largo plazo que nos va a ayudar a trabajar menos o a vender más o a tener una vida más balanceada... Y pare de contar”.

En esta charla, Montoya se asoma con una mirada introspectiva hacia su futuro en el largo plazo, donde se ve trabajando en colaboración y soluciones de corte filantrópico.

“Habiendo saboreado la felicidad, no me importa reacomodar mi vida a un momento en que no esté produciendo dinero… Me tocó la vena el tema política no hace mucho tiempo pero hoy día lo considero difícil y creo que el impacto que puedo lograr desde el lado filantrópico es una cosa interesante”, dice.

