Aprueban ley de emprendimiento social en el Congreso

Nivel académico : Los líderes de los emprendimientos sociales, 51,7% son profesionales, y 17,2% tienen posgrado. Sin embargo, 59,7% no gana ningún ingreso por el emprendimiento social.

Oportunidad de fortalecer el impacto : 60,4% consideran que el Estado no apoya a los emprendimientos sociales y 81,1% que el Estado, desde sus distintas entidades, debería expedir e implementar políticas públicas para apoyarlos.

Financiación: 83,7% no han accedido al sistema financiero. 66,2% consideran que no cuentan con líneas de crédito adecuadas. 44,6% no tienen personería jurídica. De los que sí tienen personería, 43% son entidades sin ánimo de lucro, 14,2% sociedades comerciales y 1,3% entidades de economías solidaria.