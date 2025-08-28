Así se ve el “Amor perfecto” y el cómo procesan uno de los mejores cafés del país

Luis Fernando Vélez, el creador de la emblemática marca de café de origen, Amor Perfecto, nos abrió las puertas de su planta de producción en Bogotá. Por allí pasan algunos de los granos más exquisitos del país que llegan de fincas de todo el territorio nacional y luego, tras cruzar por las modernas máquinas tostadoras, obtienen lo mejor de lo mejor del café colombiano. ¿Cuál es la magia que hay detrás del negocio que montó Vélez, cuando en solitario le apostó hace ya varias décadas a que Colombia dejara de exportar una materia prima y llevara al mundo un producto que pagaran muy bien los consumidores de alta calidad de café que hay en los cinco continentes? Aquí, en este relato lleno de mensajes de liderazgo, negocio y, sobre todo, un cúmulo de detalles sobre el esfuerzo de hacer empresa, contamos una de esas historias cargadas de visión con foco en una persona que hizo la tarea.