Bogotá, Medellín y Tunja lideran el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

Ser la capital de un país tiene sus ventajas -y sus costos, también-. Y ser la ciudad más innovadora, con los ojos de incluidos otros países y de multinacionales, sí que juega a favor. Esas son Bogotá y Medellín, las dos metrópoli que lideran el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025. No sorprende, pues en casi todos los estudios e indicadores, se lee el mismo ranking. Tunja, que cada vez lo viene haciendo mejor, tampoco sorprende, a pesar de que otras capitales del país tiene programas sólidos para incentivar el nacimiento de negocios en un país que, por naturaleza, es emprendedor como respuesta a las ofertas de trabajo de calidad, de las que no gozan todos los colombianos.

De acuerdo con el Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM) 2025, del Consejo Privado de Competitividad, la Fundación Bolívar Davivienda y la Universidad del Rosario, el listado lo lideran Bogotá, "con una calificación de 6,09 sobre 10. En segundo lugar, se encuentra el Área Metropolitana (AM) de Medellín (5,78), seguida de Tunja (4,94), Bucaramanga AM (4,85), y Manizales AM (4,85)“.

Pero, ¿de qué se trata el ISEM? “Analiza el nivel de emprendimiento en siete áreas metropolitanas (AM) y 16 ciudades del país, a partir de 58 indicadores agrupados en ocho pilares que evalúan factores como financiamiento; capital humano, habilidades y competencias; capital social; entorno de negocios; infraestructura; adaptación tecnológica e innovación intraempresa; ecosistema innovador y generación de conocimiento; y desempeño emprendedor. De estos indicadores, 43 corresponden a variables objetivas provenientes de fuentes oficiales y registros administrativos, mientras que 15 son indicadores de percepción construidos a partir de encuestas a emprendedores”.

De acuerdo con el informe oficial, "las tres primeras posiciones del ISEM 2025 se mantuvieron sin cambios con respecto a la versión recalculada de 2024. Adicionalmente, las A. M. de Pereira y Cúcuta fueron las que más ascendieron en el ranking, con un avance de seis posiciones cada una, ubicándose en los puestos séptimo y décimo, respectivamente. En contraste, el A. M. de Barranquilla fue la que más descendió, al pasar del noveno al puesto 16. Popayán, por su parte, cayó cinco posiciones y se ubicó en el lugar 13 en 2025″.

“Uno de los resultados más importantes de la medición tiene que ver con los desafíos generalizados alrededor de las condiciones y resultados del emprendimiento en las 23 ciudades analizadas. Si bien esta medición establece un escalafón general, ninguna de las ciudades presenta una superioridad marcada en su desempeño. Bogotá, la ciudad que ocupa la primera posición, registra apenas un puntaje general de 6,09 en una escala entre 0 y 10, lo que subraya la existencia de amplios márgenes de mejora de las ciudades en materia de emprendimiento”, dijo Fernando Cortés, presidente de la Fundación Bolívar-Davivienda.

Mientras que para Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, “el emprendimiento es una parte vital de las economías, promueve el crecimiento, la innovación, la creación de empleos y el progreso social. Por lo tanto, el estudio de las motivaciones para emprender, así como de los factores determinantes del crecimiento y éxito de los emprendimientos, es prioritario para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas”.

Y Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario, advirtió que “este tipo de mediciones son útiles también para visibilizar los retos y necesidades que tenemos como país en materia de estadísticas a nivel subnacional. En este caso, en particular, para evaluar el desempeño de segmentos de la economía de los cuales no contamos con mucha información, como lo es el tejido empresarial informal”.

