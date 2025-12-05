La historia de la sicóloga que lidera una de las empresas más importantes de tecnología

Catalina Manrique, gerente general de SAP Colombia. Foto: Oscar Perez

Psicóloga de la Universidad de Los Andes, con un programa de alta dirección en Inalde Business School y más de 20 años en la industria tecnológica. Ella es la invitada de hoy en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Catalina Manrique, gerente general de SAP Colombia, un gusto tenerla aquí en la redacción de El Espectador. Bienvenida.

Gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo.

Comencemos por lo básico: ¿Qué es SAP?

SAP es una compañía de tecnología. La compañía más grande a nivel de aplicaciones en el mundo....