El emprendimiento que impacta los sistemas de salud gracias a la tecnología

Mateo Gómez, director de crecimiento; Newar Giraldo, CEO y Carlos Gómez, director de generación de valor, todos de la compañía Omnivida, de donde nació el intraemprendimiento Cielum Health. Foto: Cortesía Cielum Health.

¿Qué es lo que hacen ustedes? “En Cielum Health tenemos el propósito de generarle sostenibilidad a los sistemas de salud en América y llevarle bienestar a 1 billón de personas. Esto lo logramos a partir de nuestro modelo para la identificación e intervención de ineficiencias en salud, las cuales pueden ser comportamentales (hábitos poco saludables o inadherencia del paciente), clínicas (errores del personal clínico y desenlaces en salud prevenibles) o administrativas (uso inadecuado de tecnología y reprocesos). Dichas ineficiencias representan cerca del 30% del gasto en los sistemas de salud Latinoamérica y solo en EEUU equivalen a US$ 1.2 trillones en desperdicios al año”

¿Y entonces qué solución proponen? “Cielum aborda esta problemática apalancándose en el desarrollo e implementación de tecnología, lo cual nos permite capturar, compilar y depurar data de nuestros pacientes para crear algoritmos de IA descriptivos y predictivos que nos permitan conocer a profundidad nuestra población y su nivel de riesgo, así como identificar desperdicios en salud y predecir posibles complicaciones futuras. A partir de dicha analítica, gestionamos la ruta de cuidado de los pacientes por medio de nuestro software PRM y del equipo de ‘ángeles’ cielum que acompañan al paciente. Es así como hacemos las veces de torre de control que ayuda a navegar los pacientes por las diversas actividades e instituciones presentes en el cuidado de su salud, mejorando su adherencia y su empoderamiento por medio de educación y acompañamiento humano. De igual manera, empoderamos a los actores del sistema de salud (EPS, IPS y laboratorios farmacéuticos) para tomar decisiones apalancadas en datos, intervenir las ineficiencias identificadas y optimizar la gestión del riesgo de su población”.

La historia, tan solo con estas dos respuestas, abrió las puertas de nuestra sección Emprendimiento y Liderazgo, y por eso en voz de Newar Giraldo, CEO de Omnivida (empresa que creó el intraemprendimiento Cielum Health), aquí va en primera persona su relato para 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?:

41 años, químico farmacéutico, MBA y PhD en atención farmacéutica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea nace a partir de la necesidad de un modelo de cuidado centrado en el paciente y apalancado en la tecnología que permitiera un impacto integral en la quíntuple meta en salud. La misma nace en el 2017 a partir de una alianza de Singularity University, Fast Track Institute y Helpharma, donde se incubó la idea de negocio para su posterior spin-off.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A partir de la caracterización del problema, conceptualizamos un modelo de cuidado que, apalancado en tecnología y humanos, permitiera el acompañamiento del paciente a través de su ruta de cuidado. Para ello, empezamos realizando pilotos con cohortes de cáncer de mama en la ciudad de Medellín, donde nos articulábamos con la EPS y las diferentes IPS para que el paciente pudiera navegar fácilmente y ser adherente.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una vez la idea de negocio fue incubada en Helpharma (gestor farmacéutico colombiano), realizamos el spin-off, donde los socios fundadores realizamos una pequena capitalización de recursos propios. Posteriormente, los recursos provinieron del flujo de caja generado por la compañía. Además, tener aliados como Innpulsa y Apps.co que nos han permitido generar bienestar a nuestros pacientes. Esto a su vez nos ha permitido, solo en 2022, procesar +450 millones de registros de datos para identificar e intervenir ineficiencias en salud.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos generando bienestar y sostenibilidad. Todos los días salvamos vidas de pacientes crónicos, los acompañamos para que puedan enfrentar la dura tarea de luchar contra una enfermedad crónica y les damos herramientas para que tengan mejores resultados en salud. Por otro lado, le permitimos a los agentes del sistema realizar una mejor gestión del riesgo en salud y ahorrar importantes recursos al evitar desenlaces negativos en su población, intervenir desperdicios o ineficiencias y al tener herramientas de analítica y software, optimizar su labor.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. La felicidad es trabajar todos los días por un propósito superior y en Cielum Health lo hacemos.

Una historia para leer: La plataforma que facilita procesos de venta a emprendedores y empresarios

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Más allá de vender, recibir financiación de VC o PE, o inclusive explorar fusiones y adquisiciones, nuestra prioridad siempre será el buscar recursos y aliados que vibren y trabajen por cumplir nuestro propósito de llegar a impactar 1 billón de vidas. Si vender nos acerca más a este sueño, sin duda lo haríamos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un camino difícil, lleno de retos e incertidumbre. Requiere de mucha convicción no solo en el propósito y el producto de la empresa, sino también en uno mismo. Es gracias a nuestro equipo que estos retos han sido afrontados y superados. Igualmente, aliados como Innpulsa y Apps.co nos han permitido escalar nuestra solución y seguir impactando vidas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creo que estoy cumpliendo mi sueño, pero apenas estamos empezando. Hay mucho más por hacer con Cielum, en salud y en otras industrias que necesitan emprendimientos disruptivos y con propósito. Aún estamos muy lejos de tener un cuidado de la salud preventivo, de base tecnológica y centrado en el paciente, desde el diseño del sistema hasta la creación de soluciones personalizadas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo y mejorando nuestra solución para impactar a más personas. La meta es abrir México a inicios del próximo año gracias al apoyo del programa de softlanding de Apps.co e Innpulsa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, nuestro ecosistema de soluciones digitales nos permite escalar de manera exponencial y llevar nuestro modelo a muchas otras personas, sistemas y países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí. Somos creyentes del ‘smart money’ o inversión inteligente de aliados que crean en nuestro propósito y en nuestra compañía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No invertir recursos, voluntad y tiempo sustancial en la creación de una cultura empresarial fuerte y robusta.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres; El profesor Matt Marx (universidad de Cornell); Reid hoffman (fundador de linkedin); David Vélez (fundador de NU bank); Rafael Nadal (tenista); entre muchas otras personas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hay fracasos constantes cuando se emprende y claro que hay momentos de duda sobre si lo que estamos haciendo es lo indicado, si estamos a la altura del reto, entre muchos otros cuestionamientos. Sin embargo, creo que el fracaso es dejar de intentar y lo que hacemos en Cielum es intentar todos los días.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por supuesto. Parto por mencionar la comunidad de emprendedores del sector salud que han hecho empresa a nuestro lado por varios años. Adicionalmente, la comunidad de healthtech Colombia ha sido vital en este camino, al contar con emprendedores de tecnología en salud que viven y enfrentan los mismos retos con nosotros. Finalmente, el ecosistema de emprendimiento de Colombia que no para de crecer y nos ha permitido encontrar aliados de diversas industrias y contextos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esa es nuestra meta. El sueño de impactar 1 billón de vidas necesariamente implicará diversas generaciones y esperamos que eso se materialice por medio de un cambio sistémico en la salud, con modelos más humanos, más tecnológicos, más colaborativos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo emprendiendo, creo que esto debe ser una constante en la vida, sin importar si es un ‘startup’ de tecnología, un fondo que ayude a otros emprendedores, una ONG para ayudar desde la filantropía, o cualquier otro vehículo que nos permita empoderar a muchas más personas en la región. Para Cielum esperamos que en 10 años ya tenga presencia en todo el continente americano y este cambiando la manera en que pensamos, creamos y consumimos la salud.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un apoyo incondicional, especialmente en el ámbito psicológico y emocional. Tener personas que nos conozcan y nos recuerden quienes somos y de donde surgieron nuestros sueños es invaluable.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es imprescindible hacerlo. No solo por la responsabilidad que tenemos como emprendedores que estamos donde estamos gracias al apoyo y enseñanzas de otros, sino también por la responsabilidad social que tenemos de empoderar a quienes crearán la sociedad del futuro y cambiarán el presente de nuestra región.

Continúe leyendo: Los tres hermanos que encontraron en la tradición el arte de hacer hojaldre

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ellos lo han logrado todo. Un fundador es un orquestador y soñador. Su equipo, además de ser lo anterior, es quien materializa esos sueños en realidades.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser un soñador que sabe que todo es posible, en especial cuando nuestros sueños parten de un propósito superior de ayudar a otros.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A no dejar de sonar, de asombrarse, de valorar los logros pequeños y grandes, de creer en el poder de creación de las personas y de tener amor propio para no desistir nunca. Adicionalmente, que toda creación (en este caso un emprendimiento) requiere no solo de un equipo de talla mundial, sino también de aliados aun mejores con quienes materialicemos esos sueños.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚