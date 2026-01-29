Claudia López y sus propuestas: “Este es el siglo de las mujeres”

La única mujer que hasta el momento ha sido elegida alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo público más importante de Colombia, habla de qué haría desde la Casa de Nariño si logra ganar las elecciones a la presidencia de la República. Dice que ve oportunidades en “la crisis de la salud”, en la “crisis política” y en la “crisis de seguridad”. En esta conversación con el empresario Andrés Bilbao, asegura que va a “construir mercado” y eso es “crecer sin pena” en materia económica. “Saber para qué somos buenos para incluir a la gente que está excluida”. Promete “un millón de becas en educación superior, con emprendimiento e innovación ahí metido”, “800.000 viviendas para construir patrimonio” y “1.000 manzanas del cuidado” porque las mujeres son determinantes en el crecimiento de una sociedad. Habrá algo que ella llama un pacto fiscal para promover la construcción de Estado, porque recuerda que el monopolio de la fuerza legítima, de la justicia y la tributación equilibrada es precisamente el Estado, pero “la mitad del territorio en Colombia no tiene esas tres cosas”. Cree que hay que recortar el gasto estatal, bajar la carga impositiva (renta y patrimonio) y actualizar y equilibrar el catastro. Aquí están, una a una, sus propuestas en una nueva entrega de “Estado X”, un espacio para hablar de emprendimiento e innovación en El Espectador, con quienes están en la carrera presidencial.