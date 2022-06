Su idea emprendedora mejora un 25% la rentabilidad de los negocios gastronómicos

Fabián Carrillo, CEO de Cluvi. Foto: Cortesía Cluvi

“Cluvi es la primera foodtech colombiana que ofrece herramientas digitales para la atención al cliente en los restaurantes, entre ellos, menú inteligente en la mesa, sistema de domicilios propios y reservas, generándoles un ahorro a los establecimientos gastronómicos en costos digitales de un 80% y aumentando su rentabilidad desde un 25%. Inició operaciones en enero de 2021, a la fecha ha digitalizado a 3.000 restaurantes, 1.500 solo en Colombia y el mismo número en 4 países de Latinoamérica. En el segundo semestre del año proyecta crecer un 500% en establecimientos activos en su plataforma, los cuales se calcula que registrarán ventas a diciembre de 2021 por más de 50 millones de dólares. Actualmente lidera el mercado de menús inteligentes de restaurantes en el continente. A través de sus soluciones tecnológicas ha impactado a más de 10 millones de comensales y solo en los últimos seis meses ha gestionado más de 1 millón de reservas. Acaba de recibir 2.5 millones de dólares de inversión, capital con el que impulsará una solución tecnológica única en el país que permitirá pagar directamente desde el celular la cuenta en más de 3.000 comercios gastronómicos solo a través de un código QR y sin la necesidad de descargar una App”. Así nos presentaron a Cluvi, un emprendimiento que habla por sí solo. Su historia, contada por Fabián Carrillo, su CEO, está aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años. Comencé a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica de Santander, cursé ocho semestres, pero no me gradué. Reconozco que, aunque no soy profesional, si tengo una importante experiencia como emprendedor y prácticamente un PhD en conocimiento de startups.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi emprendimiento se llama Cluvi. Inició operaciones en enero de 2021, en medio de uno de los peores picos de la pandemia y cuando prácticamente todos los restaurantes estaban cerrados y solo podían atender a través de domicilios.

Cuatro jóvenes santandereanos y un paisa creamos esta idea de negocio que se consolidó en la primera foodtech colombiana que convierte e integra los canales de atención al cliente de los restaurantes en una herramienta de venta digital, entre ellos, menú en mesa, sistema de domicilios propios y reservas, generándoles un ahorro a los establecimientos gastronómicos de un 80 por ciento en costos digitales, aumentando su rentabilidad un 25 por ciento y haciendo crecer sus ventas hasta en un 230 por ciento.

Nuestro mayor objetivo es cambiar la experiencia gracias a la tecnología de cómo se ordena y se paga desde este tipo de comercios. A la fecha hemos digitalizado a 3.000 restaurantes, 1.500 solo en Colombia y el mismo número en 4 países de Latinoamérica.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el trabajo en conjunto y el apoyo de un equipo de founders, todos muy enfocados en aprovechar la oportunidad del momento que estábamos viviendo. En otras palabras, mientras un poco más del 30% de los restaurantes se estaban quebrando debido a los cierres causados por la pandemia, nosotros encontramos la fórmula para digitalizarlos y que siguieran funcionando.

Inicialmente hicimos un MVP de producto y en un par de meses ya teníamos más de 100 restaurantes utilizando nuestra tecnología. Hoy impactamos a 3.000 establecimientos gastronómicos en toda Latinoamérica, tenemos una facturación superior al 1,300% frente a 2021, proyectamos crecer un 500% en restaurantes activos en nuestra plataforma al cierre del 2022, los cuales calculamos que registrarán ventas a diciembre de este año por más de 50 millones de dólares.

Hoy lideramos el mercado de menús inteligentes de restaurantes en Latam. Hemos digitalizado más de 3.000 comercios e impactado a más de 10 millones de comensales en el continente, gestionando más de 1 millón de reservas en los últimos seis meses.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cluvi inicialmente comenzó a operar gracias a mis ahorros y los de los founders, pues no había dinero, ni sueldos; todos apostamos al talento para sacar un producto novedoso y que confiábamos que la iba a romper en el mercado. Después aplicamos un programa de iNNpulsa de empresas naranjas y recibimos 25 mil dólares, capital que nos permitió sobrevivir los primeros meses mientras cerramos nuestra primera ronda de inversión que fue por 200 mil dólares gracias al apoyo de ángeles inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos revolucionando una industria y estamos cambiando costumbres, paradigmas y formas de consumo. Las personas no pagan sus cuentas en restaurantes desde su propio teléfono y tampoco piden sus órdenes sin necesidad de un mesero. Cluvi está imponiendo una nueva realidad de consumo en la industria gastronómica. Además, le estamos apostando a un negocio 100% sostenible al proponer una solución que acaba por completo con las cartas físicas en los comercios. Un dato: al año antes de la pandemia, solo en Colombia, se talaban más de 200 mil árboles para poder cubrir la demanda de papel de las cartas físicas.

6. ¿Soy feliz?

Si, disfruto lo que hago y el camino que llevo. Emprender es mi vocación.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ahora no, pero en el corto y mediano plazo estoy dispuesto a escuchar ofertas para ver crecer esta idea de negocio.

Una historia interesante: Él desarrolló un emprendimiento que conecta talentos con empresas de tecnología

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El camino ha sido difícil, pero al inicio la decisión fue fácil, lo complejo siempre es la construcción y la persistencia, pues como siempre digo: “el emprendimiento es una vocación, una tarea de gente loca que está dispuesta a vivir experiencias extremas para cumplir sus objetivos”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido demasiados sueños, pero tengo en lista muchos más. Eso hace parte del ser humano y de su fuerza de auto retarse para motivarse a alcanzar objetivos. Mi gran anhelo en el momento es seguir expandiendo la operación de Cluvi por el mundo. El paso uno es consolidar a la startup en Latinoamérica y ya lo estamos logrando; de hecho, próximamente ingresaremos a México, pero ya tenemos presencia en Brasil, Perú, El Salvador, Panamá y, por su puesto, Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar trabajando. Ahora nuestra tarea es continuar consolidando el producto y el modelo de negocio para posicionar a Cluvi como una solución disruptiva que cambie en dos la historia de la industria gastronómica mundial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, no queremos quedarnos solo en Latam, nuestro deseo es tener presencia en todo el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, Ya lo hemos hecho. Es más, tenemos más de 20 inversionistas, tratamos de que sea estratégico y que la persona que ingrese a Cluvi no solo deje su dinero, sino también aporte valor desde su experiencia y conocimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada. Al contrario, creo que todo pasa por algo, entonces volvería a hacerlo tal cual.

Esta entrevista le puede interesar: Ella creó un emprendimiento en donde “las mascotas mandan”

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Existen grandes emprendedores que me inspiraron y todos tienen varias cosas de admirar. Por ejemplo, Nikola Tesla por su historia y sus innovaciones, Steve Jobs por como logró marcar la diferencia con sus productos y Simón Borrero por la manera como llevó a una empresa Latinoamérica a otro nivel.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces he fracasado, el emprendimiento es un camino lleno de piedras que te hacen tropezar, no es fácil, pero la motivación interna te hace continuar y volver a iniciar más fuerte. También he pensado renunciar, es normal tener esos pensamientoss, es como cuando comienzas a entrenar en gimnasios: muchas veces piensas en dejarlo, pero te puede más la motivación.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, es parte de los secretos para lograr el éxito en el emprendiendo. Hago parte de Rockstart, la aceleradora de startups más grande de Latinoamérica, una excelente comunidad de emprendedores.

17 ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esto convencido de eso. Las startups cambian vidas y quienes estamos al frente de ellas ayudamos a cambiar mentalidades que se ven reflejados en cambios regionales. He visto emprendedores nuevos ya con un negocio estable que me han dicho que mi ejemplo los inspiró.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

A Cluvi la veo como la empresa más grande del mundo en tecnologías para la industria gastronómica y en lo personal trabajando en apoyar a nuevos emprendedores, y aportando por el desarrollo de la humanidad y la calidad de vida de las personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Siempre me han apoyado, aunque muchas veces no entienden el ecosistema de startups, me han dado el voto de confianza y han estado ahí para darme frases de aliento que son la gasolina más importante para mantenerse en firme.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, por supuesto, es más, ya lo estoy haciendo. La mentalidad es uno es ir aportando su conocimiento como una cadena, así como grandes founders lo han hecho conmigo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El más importante, sin ellos nada de estos logros hubieran sido posibles. Somos una mezcla de conocimientos y talentos, ninguno se las sabe todas, por esa razón es muy importante apoyarnos entre sí y mantener siempre la buena comunicación para lograr una sana relación.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

He alcanzado grandes hitos en el mundo de las startups viniendo de un barrio popular de Bucaramanga; sin conocimientos, familia o relaciones claves en el mundo de los negocios, esto me ha convertido en una persona de aprendizaje rápido, con una mentalidad fuerte para romper paradigmas y con la capacidad de crear relaciones de verdad con mucha transparencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas, nunca se deja de aprender. Además, de que los sueños para hacerlos realidad se necesita de mucho trabajo, poca suerte y sobre disciplina.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚