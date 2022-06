Ella creó un emprendimiento en donde “las mascotas mandan”

Julie Andrea García es ingeniería Industrial y lidera el emprendimiento. Foto: Cortesía Mascotas Bichos

“Somos un canal especializado en venta de productos y servicios para mascotas, donde los clientes encuentran todo en un solo lugar: alimentos, medicamentos, accesorios, servicios veterinarios y spa. Nuestro foco principal es el servicio y llevar amor incondicional a nuestros clientes, empleados, fundaciones y mascotas. Mascotas bichos está conformada por 23 maravillosos empleados, tenemos tres tiendas físicas y un centro de servicio y distribución para centralizar la atención de los canales digitales. Nuestras ventas crecieron en un 200% en los últimos tres años y en el 2021 nuestros canales digitales crecieron más del 100% convirtiéndonos en expertos en el mercado digital. Estamos llegamos a 25 mil hogares en toda Colombia y para cerrar el 2022 prevemos ventas por 6000 millones de pesos”.

Esa es, con cifras y en concreto, la lectura de este emprendimiento que lidera una mujer apasionada. Por eso, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, cuenta su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Julie Andrea García, tengo 39 años, soy ingeniería Industrial especializada en Gerencia Estratégica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea era generar amor incondicional a las mascotas por medio de la venta de productos y servicios para ellos y convertir esa pequeña tienda de barrio en una de las mejores e-commerce de Colombia. Queríamos diferenciarnos de la competencia y trabajar bajo el propósito de amor incondicional.

La tienda “Bichos” nació en el año 1998, cuando aún el tema de las mascotas no estaba tan arraigado en la cultura de la gente, pero igual se veía una oportunidad interesante en el mercado.

Muchos nos preguntan por qué “Bichos” y fue porque ese año salió al aire la película “Bichos”, de Pixar, y Juan Carlos Méndez, quien es socio y fundador, se identificó tanto con la película que puso su primera tienda con el nombre de “Bichos”. Ya en el año 2017 decidimos incluir la palabra “mascotas”, quedando “Mascotas Bichos”, generando nuevas estrategias digitales para darle vuelta a esta iniciativa y potencializar los canales digitales.

Para nosotros la historia Mascotas Bichos es súper importante, tanto así que los valores internos están basados en la película y hace parte de nuestra cultura, por eso, somos bichos de corazón.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Yo estaba trabajando como Gerente de Operaciones de LATAM Airlines Colombia donde duré 11 años, después se me presentó otra oportunidad en otra compañía, pero pensé en mi sueño de ser emprendedora y renuncié para apostarle a este negocio tan apasionante que son las mascotas.

No es nada fácil el sector, la competencia es muy fuerte y todos quieren entrar. Lo que hice para convertirlo en realidad y llevarlo a los hechos fue mis ganas, constancia y pasión por cumplir mis objetivos y mis metas.

El apoyo de las personas que creen en ti y que te ayudan en cada instante para lograr lo que quieres, es lo que te hace poner la bandera en la cima de la montaña.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi familia fue el primer paso, sin ellos no hubiera logrado nada de lo que tenemos en este momento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando llevar amor incondicional a los hogares, yo nunca pienso en que estoy distribuyendo productos y servicios, analizo siempre lo feliz que puedo hacer a un cliente y mascota, eso es lo que me apasiona. También estoy generando empleo y eso para mí es muy importante, ya que ayudo a las personas y damos un valor a la economía del país.

6. ¿Soy feliz?

Absolutamente feliz, el camino no es nada fácil, mentiría si digo que no hay un carrusel de emociones. Pero cuando miro atrás y veo todo lo que he construido se me infla el corazón de orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no lo vendería en este momento, he luchado mucho y el aprendizaje ha sido todo. He dejado mi alma en este negocio y lo más importante: me apasiona lo que hago. No sé qué pueda pasar más adelante y las oportunidades que se puedan presentar, estoy abierta a dar alguna participación de mi compañía a un socio inversionista.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, no es lo mismo ser un empleado de una compañía, donde te llega tu sueldo mensualmente y otra, luchar sola todos los días para conseguir ingresos, sostener la compañía y pagarles a tus empleados. Es una sensación fuerte de superación, fortaleza y convicción.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mis sueños porque el camino es largo y tengo varios. Pero uno de ellos es llevar esta compañía muy lejos, donde exista un gran crecimiento y donde ganemos todos, mis clientes y empleados, porque ellos son los que me acompañan en este gran sueño.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, esto no acaba nunca, es un sector dinámico donde pasan cosas todos los días y donde sabes que puedes mejorar cada minuto. Seguiré construyendo junto a mi familia Bichos para lograr nuestras metas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, completamente escalable y esa es la meta para los próximos años.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No recibiría plata de desconocidos y menos ahora con todas las empresas de financiamiento que han crecido como emprendimientos. Nosotros logramos llegar a A2censo, con ellos hemos tenido dos campañas para recaudar fondos en tiempo récord. Si más adelante se presenta la oportunidad de un socio inversor, le diría que sí, pero sin duda debe tener mi misma visión de amor incondicional.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me gusta arrepentirme de las cosas, creo que lo que pasó ya está en el pasado y lo único que quedó fue un tremendo aprendizaje. Pero sin duda, no sé si volvería a trabajar en una compañía después de ser emprendedora, pero bueno, eso nunca se sabe.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi única inspiración es mi esposo y mis dos hermosos hijos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Frases como estás pasan mucho por la cabeza de un emprendedor, hay momento de alegría, pero también hay otros de angustia. Pero eso es lo que nos vuelve resilientes, pujantes y guerreros.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, la verdad no he estado en ninguna comunidad, pero la buscaré, creo que es necesario.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Completamente, la verdad me encartaría llevar mi caso de éxito no solo a nuevas generaciones, sino a emprendedores que están sacando adelante sus negocios. También me gustaría trascender y dejar huella como una compañía que siempre piensa en el bienestar, salud y amor a sus clientes, las mascotas de la familia Bichos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con más cuota de mercado, impactando positivamente a más hogares en cualquier rincón de Colombia, invirtiendo en innovación y creciendo con mis empleados para sacarla del estadio.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo, mi familia es todo en mi vida, ellos son mi inspiración, mi orgullo y mi pasión más grande, incluyendo a mi perra Tara.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Completamente, como les decía antes quiero ser una inspiración para otros emprendedores a lograr sus metas, ya he pasado por varias cosas y puedo ayudar a otros a que lo logren con mi mensaje y apoyo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi tesoro más preciado, como estaba prácticamente sola y tenía que hacer múltiples tareas, literalmente, cuando comenzó a entrar equipo, se convirtieron en mi mano derecha, son los que le dan vida a mi negocio, hacen, sin duda, parte de la familia Bichos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me diferencia el servicio, estamos completamente enfocados en prestar el mejor servicio, por eso desde que nació la compañía, ese ha sido principal objetivo. Nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a que el amor incondicional que sienten por las mascotas siga creciendo. Y nuestro sello es “En Bichos las mascotas mandan”

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a valorar cada instante que vivo del emprendimiento, he aprendido a ser constante, aprendo de los errores y no me quedó en el problema, y a ser mejor persona para mí y para los demás.

