La estrategia con la que buscan acabar la “invisibilidad financiera” en Colombia

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech. Foto: Colombia Fintech

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en una entrevista para Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, donde hablamos de, precisamente, Fintech, negocios de base tecnológica y el impacto que eso tiene en el sistema financiero que usamos los y las colombianas. Gabriel, bienvenido.

Muchísimas gracias Edwin, un gusto estar acá, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir sobre estos temas.

Estamos precisamente en el espacio, en la mitad del evento organizado por el gremio que usted lidera, donde usted propuso junto con todas...