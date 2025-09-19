La estrategia con la que buscan acabar la “invisibilidad financiera” en Colombia

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
Foto: Colombia Fintech
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en una entrevista para Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, donde hablamos de, precisamente, Fintech, negocios de base tecnológica y el impacto que eso tiene en el sistema financiero que usamos los y las colombianas. Gabriel, bienvenido.
Muchísimas gracias Edwin, un gusto estar acá, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir sobre estos temas.
Estamos precisamente en el espacio, en la mitad del evento organizado por el gremio que usted lidera, donde usted propuso junto con todas...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
