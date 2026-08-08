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La historia de los cofundadores detrás de Colombia Tech Week y su apuesta por la innovación

Colombianizaron un evento que reune unas 14.000 personas hablando de innovación, emprendimiento, liderazgo, inspiración, negocios e inteligencia artificial y allí hay más de 150 encuentros gratuitos entre el 10 y el 16 de agosto.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
08 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
Nicolás Cruz, Laura Forero y María José Echeverri son los cofundadores de Colombia Tech Week.
Nicolás Cruz, Laura Forero y María José Echeverri son los cofundadores de Colombia Tech Week.
Foto: Cortesía Colombia Tech

Laura Forero de Colombia Tech Week, bienvenida a este espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

Gracias. Muy feliz de estar acá.

Laura, ¿dónde estamos? Veo un montón de gente muy joven, cada uno con su computador, pero comencemos por ahí. ¿En dónde estamos?

Estamos donde nace Colombia Tech Week, que no nace, digamos, precisamente en la oficina, pero donde nacen los emprendedores, donde nace el emprendimiento, donde nace la innovación, la tecnología y sobre todo espacios donde todos podemos converger y poder seguir...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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