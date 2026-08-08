La historia de los cofundadores detrás de Colombia Tech Week y su apuesta por la innovación

Nicolás Cruz, Laura Forero y María José Echeverri son los cofundadores de Colombia Tech Week. Foto: Cortesía Colombia Tech

Laura Forero de Colombia Tech Week, bienvenida a este espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

Gracias. Muy feliz de estar acá.

Laura, ¿dónde estamos? Veo un montón de gente muy joven, cada uno con su computador, pero comencemos por ahí. ¿En dónde estamos?

Estamos donde nace Colombia Tech Week, que no nace, digamos, precisamente en la oficina, pero donde nacen los emprendedores, donde nace el emprendimiento, donde nace la innovación, la tecnología y sobre todo espacios donde todos podemos converger y poder seguir...