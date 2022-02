Colombiano ayuda a pequeños comercios y ya hizo transacciones por US$250 millones

La compañía ha digitalizado y bancarizado a más de 35.000 tiendas de barrio, dice su fundador. Foto: Cortesía Super Pagos

“Joven campesino creó una startup que ha digitalizado y bancarizado a más de 35.000 tiendas de barrio, supermercados, farmacias y papelerías en todo el país”. De esta forma nos presentaron la historia de un emprendedor colombiano que está, desde el sector fintech, está haciendo más fácil el negocio de los pequeños comercios en Colombia. Y, acto seguido, nos escribieron: “Super Pagos es una startup que tiene el objetivo de democratizar la transformación digital del microcomercio en Colombia, es decir: tiendas de barrio, pequeños supermercados, farmacias y papelerías. Solo el año pasado cerré transacciones por más de 250 millones de dólares y este 2022 proyecto convertirme en el próximo unicornio colombiano, al alcanzar una valoración por más de 1.000 millones de dólares”, dijo Baudoin Pineda, CEO Super Pagos. Así que, sin más vueltas, esto fue lo que respondió en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años y estudié ingeniería comercial en la Universidad Libre de Pereira.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Super Pagos nace de las necesidades de los microcomercios del país, que en Colombia son más de un millón. Este segmento de la economía tradicional, que poco a poco ha evolucionado en el tiempo, me permitió identificar que no contaban con herramientas digitales y tecnológicas que les permitiera enfrentar los nuevos retos como actores del mercado, con un público cada día es más exigente, que reclama nuevas formas de comprar, mejor servicio, medios de pago digitales, tecnología y nuevos productos.

Es por eso que, de la mano de un grupo de colaboradores, me di a la tarea de desarrollar una herramienta digital que le permite a los microcomercios (supermercados, papelerías, tiendas de barrio, entre otros) digitalizar sus negocios y apalancarse de la tecnología por medio de una herramienta gratuita que diversifica su portafolio, generando con ello: uno, nuevos ingresos; dos, aumento en las ventas; tres, pagos digitales; cuatro, acceso a créditos; cinco, registro de ventas; seis, control de fiados; y siete, control de inventarios y delivery, entre otros beneficios.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hablando con la gente y entendiendo sus necesidades, luego, rodeándome de personas expertas en tecnología y negocios para crear las soluciones y por último, lancé versiones de las ideas del emprendimiento que tenía, las puse a prueba en la calle con los ciudadanos de a pie y desde esa experiencia, aprendí, corregí y aún lo sigo haciendo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Es una compañía que se ha fondeado bajo un modelo de ‘bootstrapping’. Empecé con muy pocos recursos, solo con los que tenía al alcance, fruto del trabajo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo en las tiendas y los microcomercios como generadores de cambio en los barrios. Estoy impactando socialmente las comunidades, acercando servicios digitales a sus casas, cerrando brechas, aportando en la reducción de la pobreza y al crecimiento de la economía, cambiando formatos tradicionales.

6. ¿Soy feliz?

Sí, disfruto cada momento de mi vida con mucha gratitud por las oportunidades que he tenido, he logrado impactar positivamente a mi familia, a la comunidad y a los colaboradores que trabajan en la empresa, eso me hace muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Cedería parte de la compañía para levantar inversión, pero buscaría no entregar el control de la misma. Creo que aún puedo aportar mucho al crecimiento del modelo de negocio.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es bastante difícil emprender desde las regiones y sobre todo desde el sector rural. Muchas decisiones y negocios en el país se hacen de manera centralizada; sin embargo, no me puedo quejar, la empresa ha sido bien recibida entre los grandes actores del mercado y las diferentes agremiaciones. Sigo trabajando para abrir camino a muchos emprendimientos que necesitan mayor visibilidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo un sueño, pero me falta, quiero impactar a un 1 millón de microcomercios en Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir consolidando el negocio en Colombia y expandirme a Latinoamérica. Cuento con un equipo de trabajo increíble con el que estoy seguro de que lo vamos a lograr.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, afortunadamente ya tengo ‘hipergrow’ en la empresa. Esta se ha logrado porque creo firmemente que la escalabilidad se logra por la inversión en tecnología y la adaptación continua a las necesidades del mercado.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estoy buscando inversión, pero más que dinero, quiero un aliado que también vibre con mi propósito, que no solo aporte capital, que también sume ideas y pasión. Obviamente se tiene que ceder parte, pero no el control completo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tener miedo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi madre. Tuve la fortuna de ser campesino y crecer en una tienda, conocer muy de cerca la problemática de los microcomercios, ver la realidad del país desde las comunidades, por eso me inspiran las personas que sacan adelante a su familia con un salario mínimo o mucho menos, también me inspiran los tenderos o comerciantes que, sin ningún apoyo y con muy poco capital, logran formar negocios exitosos con berraquera y honestidad. Actualmente sigo a muchos emprendedores, varios de ellos colombianos que, a través de modelos disruptivos, han demostrado otra forma de hacer las cosas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Gracias a Dios no he fracasado, sin embargo, he cometido errores, pero de ellos siempre trato de aprender, ya que estos me sirven para hacer las cosas mejor; por otra parte, nunca he pensado en tirar la toalla, tengo un compromiso con muchas familias, con más de 35.000 personas que confían en mí y en Super Pagos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, tengo la fortuna de pertenecer a diferentes comunidades que me permiten seguir evolucionando: Starter, Scaleup Endeavor, Innpulsa y Colombia Fintech.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Completamente. Estoy asegurando el bienestar de las futuras generaciones de las familias que impacto, les doy herramientas para que se preparen ante las diferentes circunstancias del mercado; adicional, en este momento me encuentro implementando un plan de formación para los microcomercios y sus familias, programa que ha sido muy bien recibido pues la educación es la mejor manera de trascender e impactar nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Trabajando en Super Pagos, no sé bien desde qué rol, pero me veo desarrollando ideas. Y con respecto a la empresa, la veo convertida en un banco, o algo similar, muy grande, impactando positivamente a muchas más personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia es indispensable para emprender, el apoyo de mi esposa, mis hermanas quienes trabajan conmigo y los amigos con quienes generamos conversaciones sobre nuevas ideas, ellos también son fundamentales para enfrentar todos los retos que conllevan ser un emprendedor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es la mejor manera de trascender: ayudando y apoyando a otros. Lo estoy haciendo, apoyo a varios intraemprendimientos de Super Pagos y quiero formar una escuela de emprendimiento donde se ayude a los futuros pequeños empresarios. Mi meta, además, es entregar herramientas tecnológicas y digitales a más de 400 mayoristas que tengo en el país.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es fundamental en todo esto, nada sería posible si no tuviera al mejor de todos. Socios, colaboradores y aliados son la razón de ser de Super Pagos. Un gran emprendedor cuida a sus empleados para que ellos a su vez cuiden a los clientes, por eso busco generar espacios de trabajo cada vez mejores para mis colaboradores. Mi equipo está compuesto por un grupo de personas interdisciplinarios e incluyentes, especialistas en diferentes áreas, especialmente en tecnología y marketing.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pensar en grande, no me asustan los retos y soy auténtico, he vivido la realidad a la que están enfrentados la mayoría de los colombianos, desde la visión del campo y el sector rural.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido cómo, por medio de la tecnología, puedo ayudar e impactar a los que lo necesitan.

