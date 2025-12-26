Logo El Espectador
La hoja de ruta para emprender a los 60 años... y más

Son casi 8 millones de personas con potencial de crear negocios en Colombia, pero no se trata solo para generar riqueza sino de compartir experiencia y conocimientos.

Edwin Bohórquez Aya
26 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
En Colombia hay más de siete millones de personas con más de 60 años, de acuerdo con el Dane.
Foto: pexels

Piensen en estos números de proyección poblacional del Dane: para el cierre de 2025 se estima una población total del 53′057.212, de ese monto, 26′001.235 serán hombres y 27′055.977 mujeres. Pero... ¿Cuántas de esas personas estarán en los 60 años o más? Se lee en la tabla de Proyecciones de población y estudios demográficos (PPED) del Departamento Nacional de Estadística que entre los 60 y los 100 años, para cierre de este turbulento año, se estima que en Colombia hay 3′520.816 hombres y 4′389.575 mujeres, eso en suma nos habla de 7′910.391...

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
