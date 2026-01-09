Logo El Espectador
Economía
Emprendimiento y Liderazgo
¿Cómo emprender sin un peso en el bolsillo? Esta guía, paso a paso, le ayudará

Ser terco, medirlo todo, alinear el propósito, validar la idea, ofrecer lo que sé hacer y también aprovechar alianzas, en la lista.

Edwin Bohórquez Aya
09 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
El dinero es necesario, pero es más valioso el talento y la experiencia a la hora de ofrecer servicios profesionales.
Docenas de veces me ha pasado que, después de volver de una feria de emprendimientos o de algún viaje de trabajo o de turismo, se me pasan docenas de ideas de negocios por la cabeza. Siempre hay dos razones: porque yo las tenía en mente y acabo de ver que alguien más lo hizo realidad -cosa que nunca hice-, o porque creo que es posible una adaptación al mercado local de algo que presencié en ese otro lugar del mundo. Eso que llaman “colombianización” o “platanización” de un negocio. Y, por lo que he escuchado de muchas personas con las que he...

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
