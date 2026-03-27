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¿Cómo emprender usando herramientas de Inteligencia Artificial? Cuatro expertos responden

Hay que darle contexto a la IA, luego validar un problema, pedir posibles soluciones, explorar clientes tentativos y se puede hasta crear prototitos.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
27 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
Emprendimiento con IA.
Emprendimiento con IA.
Foto: Pexels + Edwin Bohórquez Aya

Hace un poco más de un año, en febrero de 2025, durante un encuentro periodístico de esos en los que se hablaba del impacto de la IA en el oficio, salieron varios datos que bien viene compartir por aquí: para finales de 2024 se calculaban que unos 200 millones de creadores de contenido, todos ellos viviendo de sus publicaciones, tenían activas herramientas de IA para contestar e interectuar con sus seguidores. Sí, tal cual como lo lee, era una inteligencia artificial la que hacía el trabajo, no un humano, en el 2024. Y estamos en el 2026.

Y...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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