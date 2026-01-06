Logo El Espectador
Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Cómo ganar el juego del dinero”, según el libro del fundador de Mis Propias Finanzas

Fragmento de “Ser rico es fácil (y muy jodido). Cómo ganar el juego del dinero”, recién publicado con el sello editorial Aguilar.

Juan Pablo Zuluaga * / Especial para El Espectador
06 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Carolina Pineda y Juan Pablo Zuluaga son los creadores de Mis Propias Finanzas, un emprendimiento digital que ya cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Ahora Juan Pablo resume la historia y el aprendizaje en un libro.
Foto: Cortesía

Hola. Soy Juan Pablo. Quiero hablarte un poco de mí, pero también de mi esposa, Caro. A veces, de cariño, le digo «la Negrita». Es el amor de mi vida. Dentro de varias páginas, y en los capítulos posteriores, vas a entender por qué un libro de finanzas se inicia con una historia de amor. Ya lo verás. Somos los creadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa que busca transformar la vida de las personas a través de la educación financiera.

Hemos construido una comunidad de más de un millón de personas conectadas a través de redes sociales....

Por Juan Pablo Zuluaga * / Especial para El Espectador

