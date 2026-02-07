Conoce más
07 de febrero de 2026 - 03:25 p. m.
¿Cómo saber si su negocio va por buen camino?
Cinco expertos nos dicen sus variables que le permiten a todo emprendedor saber si su negocio va por el camino correcto, lejos de la quiebra. Unos hablan de propuesta de valor, otros de modelo de negocio sostenible, todos coinciden en el flujo de caja y aquello de la adaptabilidad en el mercado. También recomiendan vivir en modo “Mínimo Producto Viable”, actuar como un cazador de tendencias, aprender de legislación, hacer un mapa de riesgos y gestionarlos, montar un equipo que ojalá que sea mejor que el mismo emprendedor y tomar la decisión de aprender cosas nuevas constantemente.
