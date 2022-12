Crean ‘Stars Up’ con US$12 millones para innovación y emprendimiento en energía

Grupo Energía Bogotá tendrá la participación de Ashmore Management Company en Elecnorte. Foto: Grupo Energía Bogotá

“Las organizaciones que no tienen la capacidad de innovar, que no tienen laboratorios de tecnología, que no generan conocimiento, tarde o temprano se van a quedar atrás. En este momento, cuando industrias completas se están transformando, cuando la inteligencia artificial está potenciando negocios nuevos e increíblemente rentables, es el momento de dar el brinco y posicionarnos como líderes en América Latina”.

Las palabras, en línea con el cambio tecnológico que están viviendo las empresas en medio de esta llamada cuarta revolución industrial, son de Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, GEB, una organización multilatina con participación accionaria de públicos y privados, 125 años de operación y que ha logrado consolidarse en los negocios de “transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú. Brasil y Guatemala, con participación en grandes empresas del sector y 11 filiales”, detalla en su perfil corporativo.

Y la noticia, entonces, es que el GEB creó y lanzó en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala la marca ‘GEB Stars Up’, “el sello propio de innovación que le permitirá a la compañía enfrentar los desafíos del futuro para seguir mejorando vidas”, informaron en un comunicado de prensa. Y eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? “GEB Stars Up no es un simple ejercicio reputacional. Esta marca hace parte de un plan de construcción de capacidades organizacionales para innovar productiva, sostenible y exponencialmente. Se trata, no solo, de plantear ideas y proyectos que solucionen desafíos, sino de cristalizarlos”, dijo Daniel Muñoz, gerente de Innovación del GEB.

Así las cosas, este gigantesco grupo empresarial se metió la mano al bolsillo y a esta nueva marca le inyectó US$ 12 millones hasta 2025 pero a punta de “desarrollo de iniciativas de innovación tiene la meta de llegar a los US$175 millones en 2030″. La tarea, entonces, es “idear y cristalizar soluciones a los desafíos que el GEB tiene en los sectores de gas y energía eléctrica en los países en los que opera (Colombia, Perú, Brasil y Guatemala), priorizando de forma activa la colaboración con el ecosistema de emprendimiento local e internacional”, explicaron en el documento oficial a medios de comunicación.

Entonces “esos retos en innovación pasan por generar mayor simplicidad y agilidad, para avanzar en la modernización de procesos y la construcción de ofertas de valor de las compañías del Grupo, que se ha propuesto lograr activar iniciativas y pilotos focalizados en servicios, modelos de negocio, procesos y alianzas con industrias 4.0, almacenamiento, redes inteligentes, hidrógeno, reducción de emisiones de gases efecto invernadero, entre otros”, recalcaron.

El pasado 18 de agosto el GEB había registrado “un incremento en sus ingresos de 22,9% y del 15,2% en el ebitda del segundo trimestre de 2022″ y “la utilidad neta consolidada entre abril y junio de este año fue de 700,7 mil millones de pesos, 1,3% más que en ese período de 2021″. Además, detallaron que “entre los hechos relevantes del primer trimestre se encuentra el acuerdo para la adquisición de cinco concesiones de transmisión de energía en el noreste de Brasil y la compra de Elecnorte, en el norte de Colombia”.

