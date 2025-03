“Creo que los colombianos no se creen lo buenos que son”: Antonio Nunes

Esta es la historia de una startup que nació en Colombia pero la creó un portugués y hoy ya tienen 150 personas trabajando aquí en el país y otras 50 repartidas por lo más de 30 lugares del mundo en donde operan. Toda la ingeniería se hace aquí y, lean esto, por favor: “Creo que como yo no soy colombiano, lo puedo decir: Colombia tiene un talento increíble, o sea, yo he trabajado en 20 países diferentes y creo que los colombianos no se creen lo buenos que son. Hay una mezcla de ética de trabajo, buenas escuelas de ingeniería, de gente con ganas de hacer cosas que es absolutamente increíble. Por eso me vine a Colombia y por eso tenemos nuestro equipo de ingeniería aquí, que hace software para más de 100 ‘retailers’ al día de hoy, que van desde gente en Dubai, en Arabia Saudita, hasta Ucrania, hasta Alemania, hasta España. Y todo hecho acá”, nos dijo Antonio de Nunes, CEO y fundador de Instaleap, la historia de esta semana en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Bienvenidos.