Criar hijos millonarios: este método está enseñando inversión y emprendimiento a los niños

Cristhian Franco Castaño es el fundador de Criando Hijos Millonarios.
Foto: Cortesía
Recuerdo que cuando estaba en el colegio, nunca pasé por una clase de educación financiera. También tengo muy presente que mi relación con las matemáticas nunca fue soñada y que las maestras que me enseñaron eran las más bravas de todo el profesorado. No solo lo sentía yo, lo decían mis compañeros de pupitre.
Y si mi relación con los números tenía bases débiles, imaginen cómo sufrí en trigonometría, en cálculo y en todas aquellas materias donde las ciencias exactas eran protagonistas. Estudié comunicación y lenguaje un poco huyendo de esa...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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