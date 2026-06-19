Criar hijos millonarios: este método está enseñando inversión y emprendimiento a los niños

Cristhian Franco Castaño es el fundador de Criando Hijos Millonarios. Foto: Cortesía

Recuerdo que cuando estaba en el colegio, nunca pasé por una clase de educación financiera. También tengo muy presente que mi relación con las matemáticas nunca fue soñada y que las maestras que me enseñaron eran las más bravas de todo el profesorado. No solo lo sentía yo, lo decían mis compañeros de pupitre.

Y si mi relación con los números tenía bases débiles, imaginen cómo sufrí en trigonometría, en cálculo y en todas aquellas materias donde las ciencias exactas eran protagonistas. Estudié comunicación y lenguaje un poco huyendo de esa...