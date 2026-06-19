Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Criar hijos millonarios: este método está enseñando inversión y emprendimiento a los niños

El emprendedor que ya ha capacitado a 3.000 personas en talleres presenciales en más de 50 espacios de siete ciudades de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
19 de junio de 2026 - 08:02 p. m.
Cristhian Franco Castaño es el fundador de Criando Hijos Millonarios.
Cristhian Franco Castaño es el fundador de Criando Hijos Millonarios.
Foto: Cortesía

Recuerdo que cuando estaba en el colegio, nunca pasé por una clase de educación financiera. También tengo muy presente que mi relación con las matemáticas nunca fue soñada y que las maestras que me enseñaron eran las más bravas de todo el profesorado. No solo lo sentía yo, lo decían mis compañeros de pupitre.

Y si mi relación con los números tenía bases débiles, imaginen cómo sufrí en trigonometría, en cálculo y en todas aquellas materias donde las ciencias exactas eran protagonistas. Estudié comunicación y lenguaje un poco huyendo de esa...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

PremiumEE

Cristian Franco

Criando hijos millonarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.