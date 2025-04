¿Cuánto debo cobrar por el servicio que ofrezco como ‘freelance’? Aquí le contamos

¿Ofrece sus servicios profesionales y no sabe cuánto cobrar? Aquí está la guía. Foto: Pexels

¿Le ha pasado que no sabe cuánto cobrar por lo que hace? ¿Que en alguna ocasión le pidieron una cotización por una hora de su tiempo y no tuvo claro cuánto exigir a cambio? O, mejor aún, ¿le ofrecieron cierta cantidad de dinero y no supo en ese momento si era muy alto o muy bajo? Pues en este texto, tras consultar a varias personas especializadas, construimos una guía para que sepa cuánto vale su conocimiento y cuánto es lo justo por ponerlo en práctica. Aquí vamos.

Imagine que usted es muy buena en matemáticas, le han dicho que parece...