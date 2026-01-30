Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cuánto valgo y por qué va siendo hora de hacerse esa pregunta más que personal?

Una cosa son sus estudios y otra su experiencia, pero la realidad es que esto va más allá de la tradicional “productividad” y hay que darle el valor que se merece a la ética.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
30 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
Hay muchas variables para tener en cuenta a la hora de hacer nuestra propia valoración, pero ya no se trata solo de estudios y experiencia, también prima su capacidad de liderar.
Hay muchas variables para tener en cuenta a la hora de hacer nuestra propia valoración, pero ya no se trata solo de estudios y experiencia, también prima su capacidad de liderar.
Foto: Pexels + Edwin Bohórquez Aya

¿Alguna vez se ha preguntado cuánto vale usted en el escenario laboral? ¿Si realmente le pagan lo que se merece? ¿O lo que usted cree que vale? ¿Si el contrato que firmó está alineado con su propósito? ¿Si lo que recibe a cambio de su labor está cumpliendo con sus expectativas o, incluso, las supera? O, cuando le cambiaron de responsabilidades, ¿realmente le reconocieron su diferencial?

Yo tiendo a hacerme muchas veces estas preguntas, pero también hablo con frecuencia con personas que las ponen en sus conversaciones. Ahora, no antes. Porque...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

salario mínimo

salario

PremiumEE

 

YOMAIDA CARDONA PAJARO(53199)Hace 12 minutos
Me desanima el titulo así que mejor no leo el articulo.
YOMAIDA CARDONA PAJARO(53199)Hace 14 minutos
Pero que ocurre con quienes por razones de discriminación, lugar de nacimiento no han tenido la oportuniadd de formarse a un alto nivel educativo. Acaso ellos no tendría valor como seres humanos.
YOMAIDA CARDONA PAJARO(53199)Hace 15 minutos
Una cosa es el ser y otra lo que uno hace. Por lo tanto preguntarse ¿cuánto valgo? no es ontologicamente correcto ponerle valor al ser a partir de lo que se hace laboralmente. El Ser no tiene valor monetario. Lo que la persona hace como oficio, labor, arte si lo tiene, pero esto depende de la experiencia, el campo o la rama profesional en la que se desempeña, el mercado laboral, etc. Si se responde a la pregunta, sería seguirle el juego a la mentalidad de nuestro tiempo, vales por lo que haces.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.