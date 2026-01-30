¿Cuánto valgo y por qué va siendo hora de hacerse esa pregunta más que personal?

Hay muchas variables para tener en cuenta a la hora de hacer nuestra propia valoración, pero ya no se trata solo de estudios y experiencia, también prima su capacidad de liderar. Foto: Pexels + Edwin Bohórquez Aya

¿Alguna vez se ha preguntado cuánto vale usted en el escenario laboral? ¿Si realmente le pagan lo que se merece? ¿O lo que usted cree que vale? ¿Si el contrato que firmó está alineado con su propósito? ¿Si lo que recibe a cambio de su labor está cumpliendo con sus expectativas o, incluso, las supera? O, cuando le cambiaron de responsabilidades, ¿realmente le reconocieron su diferencial?

Yo tiendo a hacerme muchas veces estas preguntas, pero también hablo con frecuencia con personas que las ponen en sus conversaciones. Ahora, no antes. Porque...