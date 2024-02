Cuatro formas en las que el emprendimiento podría usar Inteligencia Artificial

En la era de la IA, no usarla sería perder la oportunidad de potenciar su negocio. Foto: Getty Images/iStockphoto - metamorworks

La Inteligencia Artificial, como la llegada de Internet, está revolucionando las formas de construir negocios, desarrollarlos, crecerlos y hasta reemplazarlos, así construimos una guía con varios contenidos que sirven de orientación para impulsar los emprendimientos en Colombia. Aquí vamos:

En el mundo de las redes sociales, la inteligencia artificial ha llegado a la aplicación; WhatsApp, la plataforma de mensajería más descargada del mundo. En esta actualización se toman aspectos muy similares que hoy en día manejan otras redes sociales como Snapchat y en este caso, en su nueva actualización, se incorporaron funciones muy similares a ChatGPT. Vea la nota completa aquí.

Lo que no se mide, no existe, decía un profesor de maestría en una escuela de negocios en Bogotá. Los números son la luz, decía otro, en una clase de primeros meses en medio de gerentes de empresas de todos los tamaños y sectores. Por eso el documento que acaba de publicar Google titulado “La guía para ejecutivos sobre IA generativa” se convierte en una hoja de ruta que todo emprendedor, ya sea de pequeña o gran empresa, podría tener en cuenta si es que está usando o planea usar Inteligencia Artificial generativa. Vea el texto completo aquí.

El papel de la educación es fundamental en el emprendimiento exponencial. Y por eso, utilizada de forma efectiva y responsable, la inteligencia artificial tiene un gran potencial en la educación. Es una gran oportunidad para mejorar el trabajo de los profesores, pero es urgente que todo el sector educativo de Colombia entienda qué puede y qué no hacer la IA. Vea el texto completo, escrito por Ana M. Saavedra, PhD. Investigadora posdoctoral en el Acelerador para el Aprendizaje de la Universidad de Stanford, aquí.

Parafraseando un viejo adagio que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, se podría tratar de hacer una analogía y esa es que quien vive en la era de la Inteligencia Artificial y no la usa, está condenado a perder la oportunidad de poner la tecnología a su servicio y seguir pensando y haciendo lo mismo. Y es que ya existen más de 100 distintos tipos de inteligencias artificiales que están agregando valor en todos los procesos posibles del quehacer diario en la oficina, en los procesos creativos, en el mercadeo digital, en el negocio de los alimentos, en las entregas a domicilio, en la forma en la que se van construyendo nuevas empresas, en la captura de datos de biodiversidad. Entre la lista que se debe tener en cuenta está la responsabilidad y ética, que van primero, no sin dejar pasar la tarea operativa de documentar detalladamente el funcionamiento de esa IA. Los siete consejos, completos, están aquí.

